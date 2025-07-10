البنوك المصرية حاضرة بقوة في دبي لدعم المستثمرين

قال أحمد الشافعي، المسئول عن مكتب غرف دبي في مصر، إن البنوك المصرية تتواجد بشكل جيد في السوق الإماراتية، وهو ما يُسهل حركة الاستثمارات والتحويلات المالية للمستثمرين المصريين في دبي.

وخلال الاجتماع لجنة تنمية العلاقات الاقتصادية مع دول مجلس التعاون الخليجي بجمعية رجال الأعمال المصريين أشار الشافعي إلى وجود فروع للبنك الأهلي المصري، وبنك مصر، والبنك العربي الأفريقي الدولي في دبي، مما يوفر خدمات مالية وتمويلية مباشرة للمستثمرين المصريين، سواء الأفراد أو الشركات. جاء ذلك في إطار أحدث مظاهر التكامل المالي بين مصر ودولة الإمارات.

السوق الإماراتية

وأكد أن هذا التواجد المصرفي يعزز من ثقة مجتمع الأعمال المصري في دخول السوق الإماراتية، ويُسهل الإجراءات المالية المرتبطة ببدء المشروعات أو التوسع الخارجي.