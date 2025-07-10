وفود عربية وأجنبية تزور جناح غرفة صناعة الجلود بمعرض الصين الدولي

شهد جناح غرفة صناعة الجلود باتحاد الصناعات المصرية إقبالًا من وفود عربية وأجنبية، خلال فعاليات معرض الصين الدولي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة (CISMEF)، الذي أُقيم بمدينة كوانزو بمشاركة 13 شركة مصرية متخصصة في صناعة الأحذية والمنتجات الجلدية.

اختراق السوق الآسيوي

وأكد جمال السمالوطي، رئيس غرفة صناعة الجلود، في بيان صحفي للغرفة، أن المشاركة المصرية في هذا الحدث الدولي تمثل خطوة مهمة نحو اختراق السوق الآسيوي وتعزيز التواجد المصري في كبرى المعارض العالمية، مشيرًا إلى أن الوفد المصري استطاع أن يحقق حضورًا قويًا على أرض الصين بمنتجات جلدية مصرية عالية الجودة، ما يعكس الثقة المتزايدة في المنتج المحلي.

وقال السمالوطي إن الجناح المصري تميز بتصميمه الجذاب وديكوره الراقي، وكان محل تقدير الزائرين، مؤكدًا أن المنتجات الجلدية المصرية أثبتت قدرة تنافسية كبيرة سواء من حيث الجودة أو السعر، إلى درجة أن بعض الزوار الصينيين أبدوا استعدادهم للشراء فورًا في حالة توافر منتجات معروضة للبيع.

تنافسية أسعار الأحذية

وأشار إلى أن أسعار الأحذية المصرية كانت أقل بنسبة تصل إلى 50% من نظيرتها الصينية، رغم الجودة الأعلى في بعض الأحيان، ما يعكس فرصة حقيقية لتوسع الصادرات المصرية من الجلود في السوق الآسيوي.

وأوضح رئيس الغرفة أن المشاركة في المعرض فتحت المجال للتخطيط للمشاركة في معارض دولية قادمة، وفي مقدمتها معرض "كانتون" في دورته المقبلة، حيث تستهدف الغرفة الحصول على مساحة عرض لا تقل عن 100 إلى 200 متر، تأكيدًا على جدية التوسع في الأسواق الدولية.

التواجد المصري

وعدد السمالوطي عددًا من الإيجابيات التي تحققت من المشاركة، أبرزها التواجد المصري المميز في سوق مثل الصين، التعرف عن قرب على متطلبات الأسواق الآسيوية، تعزيز ثقة الشركات المصرية في قدرتها على المنافسة عالميًا، وتشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة على الانفتاح الخارجي.

وأكد رئيس غرفة صناعة الجلود على أهمية البناء على هذه التجربة، عبر الاستفادة من برامج دعم المعارض للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، و توفير دعم لوجستي أفضل للشركات المصدّرة.

وأكد أن الغرفة ستواصل دعم أعضائها في التوسع الخارجي، بما يسهم في رفع تنافسية قطاع الجلود المصري عالميًا، وزيادة صادراته، وفتح أسواق جديدة تواكب رؤية الدولة في دعم الصناعة والتصدير.

