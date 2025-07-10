قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حماس: قصف نساء بدير البلح جريمة إبادة ومجزرة ممنهجة أمام العالم
مش قادر أستوعب .. زيزو يوجة رسالة غاضبة للجماهير لهذا السبب
هدنة غزة على الطاولة.. ومفاعل إيران في الحسابات
جيش الاحتلال يهاجم مقرات لحزب الله جنوب لبنان
رابط التقديم في مدارس المتفوقين stem والأوراق المطلوبة
الفرق بين فولفو XC90 وهيونداي سانتافي 2025
صفقة على وشك الحسم| الزمالك يقترب من ضم نجم البنك الأهلي.. خاص
وزير التعليم: تم بذل جهودا عظيمة لخروج امتحانات الثانوية العامة بأفضل صورة
صلاح مصدق يقترب من الرحيل.. الزمالك يبحث عن "الشيبي الجديد" لدعم الجبهة اليمنى
صراع على جوهرة الوسط.. الزمالك يكثف مفاوضاته لضم حامد حمدان وسط منافسة ثلاثية
وسط حالة من السعادة| طلاب الثانوية العامة يحتفلون لانتهاء الامتحانات.. شاهد
لطلاب الثانوية 2025 .. قائمة الكليات التي تتطلب اجتياز اختبارات القدرات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

وفود عربية وأجنبية تزور جناح غرفة صناعة الجلود بمعرض الصين الدولي

وفود عربية وأجنبية تزور جناح غرفة صناعة الجلود بمعرض الصين الدولي
وفود عربية وأجنبية تزور جناح غرفة صناعة الجلود بمعرض الصين الدولي
ولاء عبد الكريم

شهد جناح غرفة صناعة الجلود باتحاد الصناعات المصرية إقبالًا من وفود عربية وأجنبية، خلال فعاليات معرض الصين الدولي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة (CISMEF)، الذي أُقيم بمدينة كوانزو بمشاركة 13 شركة مصرية متخصصة في صناعة الأحذية والمنتجات الجلدية.

اختراق السوق الآسيوي

وأكد جمال السمالوطي، رئيس غرفة صناعة الجلود، في بيان صحفي للغرفة، أن المشاركة المصرية في هذا الحدث الدولي تمثل خطوة مهمة نحو اختراق السوق الآسيوي وتعزيز التواجد المصري في كبرى المعارض العالمية، مشيرًا إلى أن الوفد المصري استطاع أن يحقق حضورًا قويًا على أرض الصين بمنتجات جلدية مصرية عالية الجودة، ما يعكس الثقة المتزايدة في المنتج المحلي.

وقال السمالوطي إن الجناح المصري تميز بتصميمه الجذاب وديكوره الراقي، وكان محل تقدير الزائرين، مؤكدًا أن المنتجات الجلدية المصرية أثبتت قدرة تنافسية كبيرة سواء من حيث الجودة أو السعر، إلى درجة أن بعض الزوار الصينيين أبدوا استعدادهم للشراء فورًا في حالة توافر منتجات معروضة للبيع.

تنافسية أسعار الأحذية

وأشار إلى أن أسعار الأحذية المصرية كانت أقل بنسبة تصل إلى 50% من نظيرتها الصينية، رغم الجودة الأعلى في بعض الأحيان، ما يعكس فرصة حقيقية لتوسع الصادرات المصرية من الجلود في السوق الآسيوي.

وأوضح رئيس الغرفة أن المشاركة في المعرض فتحت المجال للتخطيط للمشاركة في معارض دولية قادمة، وفي مقدمتها معرض "كانتون" في دورته المقبلة، حيث تستهدف الغرفة الحصول على مساحة عرض لا تقل عن 100 إلى 200 متر، تأكيدًا على جدية التوسع في الأسواق الدولية.

التواجد المصري

وعدد السمالوطي عددًا من الإيجابيات التي تحققت من المشاركة، أبرزها التواجد المصري المميز في سوق مثل الصين، التعرف عن قرب على متطلبات الأسواق الآسيوية، تعزيز ثقة الشركات المصرية في قدرتها على المنافسة عالميًا، وتشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة على الانفتاح الخارجي.

وأكد رئيس غرفة صناعة الجلود على أهمية البناء على هذه التجربة، عبر الاستفادة من برامج دعم المعارض للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، و توفير دعم لوجستي أفضل للشركات المصدّرة.

وأكد أن الغرفة ستواصل دعم أعضائها في التوسع الخارجي، بما يسهم في رفع تنافسية قطاع الجلود المصري عالميًا، وزيادة صادراته، وفتح أسواق جديدة تواكب رؤية الدولة في دعم الصناعة والتصدير.
 

صناعة الجلود اتحاد الصناعات السوق الآسيوي الشركات المصرية صناعة الأحذية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الدبلومات الفنية 2025

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2025 الدور الأول برقم الجلوس ..درجاتك هنا

سامح عبد العزيز

تلوث في الدم.. سبب وفاة المخرج سامح عبد العزيز عن عمر 48 عاما

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس 10 يوليو 2025

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس 10 يوليو 2025

أسعار الدواجن

بعد هبوط الفراخ البيضاء.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم

وزير التربية والتعليم

قرارات جديدة تُطبق بجميع المدارس من العام الدراسي المقبل ..ماذا أعلنت التعليم؟

سورة الفاتحة

من هم المغضوب عليهم ولا الضالين في سورة الفاتحة.. اعتقاد خاطئ لدى الكثير عنهم

استلم شقة بسعر 185 ألف جنيه فقط.. الإسكان تعلن مفاجأة على الهواء

استلم شقة بسعر 185 ألف جنيه فقط.. الإسكان تعلن مفاجأة على الهواء

زيادة المرتبات 2025.. هؤلاء يحصلون على 3000 جنيه إضافية يوم 22 في الشهر

زيادة المرتبات 2025.. هؤلاء يحصلون على 3000 جنيه إضافية يوم 22 في الشهر

ترشيحاتنا

أحد الأجهزة التشخيصية

أجهزة تشخيصية متطورة بمستشفى الدعاة تحت إشراف الأوقاف

الطلاق

الإفتاء: لا يجوز شرعًا حرمان الأب أو الأم من رؤية أبنائهما بعد الطلاق

اللاعب إبراهيم سعيد بعد خروجه من السجن

هل يجوز الدعوة على أبنائي بعد تسببهم في حبسي .. رد من الأزهر حول طلب إبراهيم سعيد بعد خروجه من السجن

بالصور

وفاه سامح عبدالعزيز.. هالة سرحان كلمة السر في البدايات وهذه أهم أعماله

سامح عبد العزيز
سامح عبد العزيز
سامح عبد العزيز

فيديو

حذف صفحة براند مها الصغير

مها الصغير تحذف صفحة البراند بعد اتهامات بالسطو على لوحات وتصميمات

مها الصغير

البرومو اتلغى.. قناة On تعاقب مها الصغير

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر - مستشار التكنولوجيا وخبير أمن المعلومات

د. محمد عسكر يكتب: البنية التحتية الرقمية في مهب الحريق

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أمنمحات الثاني

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: الانتقاد حق.. لكن التآمر خيانة

ندى عصام

ندى عصام تكتب: جيل ما بعد الإنترنت.. حين أصبح العالم شاشة والهوية معرفة بكلمة مرور

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: غزة "نص شعري مفتوح"

المزيد