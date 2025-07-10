غرف دبي تدعم شركات التكنولوجيا الناشئة في مصر عبر الاقتصاد الرقمي

قال أحمد الشافعي، المسئول عن مكتب غرف دبي في مصر، إن غرفة دبي للاقتصاد الرقمي تُعد من أبرز المحركات الداعمة للشركات الناشئة في المنطقة، خاصة في مجال التكنولوجيا.

وأضاف الشافعي أن الشبكة تفتح آفاقًا واسعة أمام نقل تجارب النجاح المصرية إلى أسواق جديدة مثل المغرب والدول الأفريقية.

وخلال اجتماع لجنة تنمية العلاقات الاقتصادية مع دول مجلس التعاون الخليجي بجمعية رجال الأعمال المصريين، أوضح الشافعي أن غرفة دبي للاقتصاد الرقمي توفّر خدمات فنية وتشغيلية وتسويقية للشركات الناشئة، وتسهم في تسهيل توسعها الإقليمي والدولي.

جاء ذلك في إطار أحدث توجهات الشبكة لدعم التحول الرقمي وريادة الأعمال في الأسواق الناشئة.

نقل الخبرات المصرية

وأكد أن هناك فرصًا كبيرة لنقل الخبرات المصرية في التكنولوجيا، وتحديدًا في مجالات البرمجيات، وخدمات الحوسبة، والتكنولوجيا المالية، إلى أسواق شمال وغرب أفريقيا من خلال التعاون مع مكاتب غرف دبي في مصر وغانا.

وأوضح أن هذه المبادرات تتماشى مع توجهات الإمارات في تعزيز الاقتصاد الرقمي وفتح قنوات التعاون مع الكفاءات الإقليمية، لا سيما في الدول التي تمتلك قاعدة شباب وابتكار قوية مثل مصر.



