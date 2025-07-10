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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

خدمات غرف دبي متاحة دون شرط تأسيس مقر داخل الإمارات

علم الإمارات
علم الإمارات
ولاء عبد الكريم

أكد أحمد الشافعي، المسئول عن مكتب غرف دبي في مصر، أن الاستفادة من خدمات غرف دبي لا تتطلب وجود مقر فعلي للشركة داخل الإمارات، مشيرًا إلى أن وجود سجل تجاري فقط يكفي للحصول على الدعم الكامل من الشبكة.

وخلال اجتماع لجنة تنمية العلاقات الاقتصادية مع دول مجلس التعاون الخليجي بجمعية رجال الأعمال المصريين، قال الشافعي إن هذه المرونة تُمكّن الشركات المصرية من دخول الأسواق العالمية عبر دبي دون تحمل أعباء التأسيس الفعلي، ما يعزز من تنافسيتها. 

جاء ذلك في إطار أحدث التسهيلات التي تقدمها الشبكة لدعم الصادرات وريادة الأعمال.

أبرز خدمات غرف دبي

وأوضح أن خدمات غرف دبي تشمل دراسات جدوى للأسواق المستهدفة، وتحليل متطلبات التصدير، والتوصية بأفضل آليات الدخول، إلى جانب الدعم اللوجستي والمالي في موانئ دبي والمناطق الحرة مثل جبل علي.

وأضاف أن هذا النموذج الفريد يجعل من دبي منصة إقليمية لتوسّع الشركات دون الحاجة إلى الاستثمار في بنية تحتية محلية، وهو ما يناسب الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تبحث عن نمو سريع وتكلفة أقل.


 

غرف دبي سجل تجاري رجال الأعمال المصريين دعم الصادرات ريادة الأعمال الشركات الصغيرة

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