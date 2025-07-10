محافظ الأقصر: رفع كفاءة 15وحدة صحية و6 مكاتب بالمراكز والمدن

استقبل المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، الدكتور أحمد أبو العطا، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة ، وذلك لبحث مقترح رفع كفاءة عدد من الوحدات الصحية بمختلف مراكز ومدن المحافظة.

وخلال اللقاء، تم الاتفاق على رفع كفاءة عدد 15 وحدة صحية من أصل 58 وحدة قائمة، بالإضافة إلى 6 مكاتب صحة مستقلة، على أن تتولى هيئة تنمية الصعيد تنفيذ أعمال التطوير.

كما وجه المحافظ بضرورة إشراك وحدة السكان بديوان عام المحافظة في العمل ببعض إدارات الصحة، خاصة إدارة أرمنت، بهدف رفع مؤشرات الأداء وتحقيق التكامل بين الجهات المعنية.

وتناول اللقاء أيضًا مقترح تشغيل بعض الوحدات الصحية خلال الفترة المسائية، طبقًا للائحة 75 الوزارية، لتعزيز الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

حضر اللقاء الدكتور إبراهيم رمضان، مدير هيئة تنمية الصعيد بمحافظة الأقصر.