القبض على طلاب أردنيين في روسيا |تفاصيل

أوقفت السلطات الروسية 4 من الطلاب الأردنين المبتعثين للدراسة في موسكو بسبب وثائق دراسية مفبركة.

ومن جانبه ، قال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، السفير الدكتور سفيان القضاة، إن الوزارة تتابع من خلال مركز عملياتها، ما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول توقيف أربعة طلاب أردنيين يدرسون في إحدى الجامعات الروسية.

وذكر القضاة، أن مركز العمليات يتابع هذه القضية من خلال السفارة الأردنية في موسكو، حيث تبين من المعلومات الأولية أن سبب التوقيف يعود إلى حصول الطلبة على وثائق دراسية مفبركة من خلال أحد الأشخاص الموجودين في روسيا من جنسية غير أردنية.

واشارت السفارة الأردنية الي أن السلطات الروسية نجحت في اعتقال الشخص الذي فبرك هذه الشهادات.

وشدد القضاة، علي أن القضية ما زالت قيد التحقيق، وأن مركز عمليات الوزارة والسفارة الأردنية على تواصل مع ذوي الطلبة، مشيرًا إلى أن الوزارة تتابع القضية عن كثب حتى يتم الإفراج عنهم.

