أحمد صقر: اشتغلت مساعد مخرج مع محمد عبد العزيز في فيلم رجل فقد عقله لعادل إمام

قال المخرج أحمد صقر إنه يقدر الزعيم عادل إمام واصفا إياه بأنه علامة من علامات الفن المصرى.



وتابع صقر خلال حوراه مع الاعلامية ياسمين عز في برنامج كلام الناس على قناة MBC مصر قائلا : إشتغلت مساعد مخرج مع أستاذي محمد عبد العزيز في فيلم رجل فقد عقله لعادل إمام وكنت بتمرن وقتها وكنت سعيد جدا بالتجربة مع ممثل عظيم زي عادل إمام .

وأضاف صقر كنت بروح كواليس مسرحية الواد سيد الشغال وبنتعلم منه .



وأكد صقر لما قالولي على تصوير مسرحية بودي جارد قومت بالتصوير لمدة 3 أيام عشان مفيش تفصيلة تروح مني وكنت وقتها سعيد جدا .