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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

ممثل كبير .. خالد صقر يشيد بأداء خالد النبوي في حديث الصباح والمساء

خالد النبوي
خالد النبوي
علي مكي

قال المخرج أحمد صقر إنه انبهر بأداء الفنان خالد النبوي في مسلسل حديث الصباح والمساء .


وأضاف صقر خلال حواره في برنامج كلام الناس مع الإعلامية ياسمين عز على قناة MBC مصر إن خالد النبوي خالد كان يبحث عن نفسه واصفا إنه ممثل كبير .

كشفت الإعلامية ياسمين عز، عن تفاصيل حفل الزفاف الأسطوري الذي سيقيمه الملياردير الأمريكي ومؤسس شركة “أمازون” جيف بيزوس، على الإعلامية لورين سانشيز، وذلك في مدينة البندقية الساحرة إيطاليا. 

وذكرت ياسمين عز، عبر برنامجها على قناة MBC مصر، أن بيزوس صرّح بأن تكلفة العرس تراوحت بين 20 إلى 30 مليون دولار، مشيرة إلى أن الحفل جاء بحضور نخبة من نجوم المجتمع العالمي، متابعة : "الفرح اتكلف ملايين.. وخطيبك يا شيماء لما فسختي قالك عايز فلوس الخطوبة في قاعة اللؤلؤة".

وأشارت ياسمين عز، إلى أن هذه الزيجة تُعد الثانية لبيزوس، بعد طلاقه من زوجته السابقة ماكنزي سكوت، والتي حصلت على كامل حقوقها المالية بعد الانفصال، بما في ذلك مليارات الدولارات ونسبة من أسهم “أمازون”.

وأضافت أن مظاهر البذخ كانت واضحة في تفاصيل الزفاف، إذ تجاوزت تكلفة فستان العروس وكعكة الزفاف الاف الدولارات مما لفت الأنظار عالمياً.

ياسمين عز خالد النبوي المخرج خالد صقر

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