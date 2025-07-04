ياسمين عز للسيدات: هاتي لجوزك تين شوكي وشيلي البذر بالملقاط

وجهت الإعلامية ياسمين عز، عدة نصائح للزوجات للتعامل مع الأزواج في ظل الطقس الحار، مشيرة إلى أن هناك تحذيرات مهمة من هيئة الأرصاد الجوية عن موجة طقس شديدة الحرارة مستمرة حتى منتصف الأسبوع المقبل.

هاتي لجوزك تين شوكي

أضافت ياسمين عز، مقدمة برنامج كلام الناس، المذاع عبر قناة إم بي سي مصر، مساء اليوم الجمعة،: "أقول للزوجة قومي البسي حاجة عليكي، وانزلي امشي في عز الحر، وظبطي فيتامين د، وهاتي لجوزك تين شوكي".

وتابعت ياسمين عز،: "اعملي طبق فيه شوية تين شوكي بكميات كبيرة، وسيبي جوزك يأكل براحته، وشيلي البذر بالملقاط، وبلاش الأطفال الزواحف يأكلوا الطبق منه".