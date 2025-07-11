روسيا تدعو لتمديد وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل دون أي انقطاع

دعت روسيا إلى ضرورة تمديد وقف إطلاق النار بين إيران ودولة الإحتلال دون أي انقطاع.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها وزير الخارجية سيرجي لافروف خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الجمعة في أعقاب مشاركته في فعاليات رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) في كوالالمبور.

وذكر لافروف قائلا : "لقد دعونا إلى استمرار وقف إطلاق النار الذي يبدو أنه أعلن عنه (بين إيران وإسرائيل) دون أي انقطاع".

وأضاف: رغم الضرر الذي ألحقه الهجوم الإسرائيلي الأمريكي على إيران بمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية والضمانات التي توفرها الوكالة الدولية للطاقة الذرية للمنشآت الخاضعة لرقابتها، ينبغي بذل جهود لإصلاح هذا الضرر وتحويل الأمور إلى المسار السياسي وحل كل المشاكل عن طريق المفاوضات فقط.



كما اشار لافروف في تصريحاته إلى عدد من الملفات الدولية الأخرى، منها القضية الفلسطينية والنزاع في أوكرانيا، وعسكرة أوروبا وقضية تايوان والوضع حول كوريا الشمالية.

ونبه لافروف إلى أن التصريحات الصادرة عن بعض الدول الغربية حول ضرورة الحفاظ على الوضع القائم بشأن قضية تايوان مع التأكيد لفظيا على احترامهم مبدأ "الصين الواحدة" ليست إلا نفاقا، وهو أمر واضح "لأي شخص على دراية ولو قليلا بهذه القضية".

وحول كوريا الشمالية - التي من المقرر ان ينطلق لافروف اليها في زيارة لها اليوم الجمعة- قال الوزير الروسي إن بيونج يانج لا تزال تتعرض لاستفزازات بما في ذلك من خلال تعزيز التحالفات العسكرية بين الولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية.

وأكد أن روسيا ستبذل قصارى جهدها لمنع الاستفزازات ضد بيونج يانج، محذرا من أن ذلك قد يؤدي إلى نتائج لا تحمد عقباها.