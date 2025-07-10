وزير الخارجية الأمريكي: لافروف عرض أفكارا جديدة بشأن أوكرانيا

أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، أن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف عرض أفكارا جديدة بشأن أوكرانيا، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .

وفي وقت سابق، استهدفت القوات الروسية الأراضي الأوكرانية خلال ساعات الليل بـ 18 صاروخا ونحو 400 مسيرة وذلك بحسب التصريحات التي ادلي بها الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلنيسكي .

وفي سياق متصل ، أعلنت السلطات المحلية وحكام عدة مناطق في أوكرانيا في وقت سابق عن مقتل أربعة أشخاص، وإصابة 36 آخرين جراء هجمات روسية متفرقة على البلاد، بحسب فرنس 24.



و قتل شخصان وأصيب اثنان آخران، في منطقة سومي، بينما سقط قتيل وجريحان في خيرسون، وقتيل في أوديسا، إضافة إلى 27 جريحا في خاركيف وخمسة في دنيبروبيتروفسك.