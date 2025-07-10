زيلنيسكي يطالب باستخدام الأصول الروسية المجمدة في إعادة إعمار أوكرانيا

أكد الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلنيسكي أن الليلة الماضية شهدت سقوط عشرات القتلى والمصابين بسبب الضربات الروسية ، مشددا علي ضرورة الضغط على روسيا لوقف الحرب.

وطالب زيلنيسكي خلال كلمته في المؤتمر الرابع لإعادة إعمار أوكرانيا بضرورة أن تذهب الأصول الروسية المجمدة نحو إعادة إعمار أوكرانيا ، مشيرا الي ان بلاده تحتاج إلى أن يكون هناك نظاما واضحا لإعادة الإعمار في أوكرانيا.

وقال الرئيس الأوكراني : لابد من الضغط على روسيا لأنها غير مستعدة للسلام ، وأدعو لمزيد من الدعم والاستثمارات في الدفاعات الجوية.

واضاف : يجب وقف الهجمات الروسية بالصواريخ والمسيرات وعلينا العمل على التصدي للمسيرات والصواريخ الروسية.

وختم تصريحاته بالقول : بوتين رفض كل مقترحات السلام ويقوم بتصعيد العنف وأحث الشركاء على زيادة الاستثمارات في الصناعات الدفاعية".