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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الرئيس الأوكراني يدعو ترامب لتشديد العقوبات على روسيا

الرئيس الأوكراني زيلينسكي
الرئيس الأوكراني زيلينسكي
محمد عبد المعز

دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم السبت خلال تغريدة على موقع إكس للتواصل الاجتماعى الرئيس الأمريكي ترامب إلى تشديد العقوبات على روسيا حتي تتراجع في حربها ضد كييف.

زيلينسكي يتعجب من اللهجة التصالحية الأمريكية مع روسيا 

وتعجب زيلينسكي من اللهجة التصالحية الأمريكية مع روسيا مؤكدا بإن تلك اللهجة لن تُجدي مع روسيا،ويجعلها تتراجع ذلك عقب تهنئة الخارجية الأمريكية الدولة الروسية بعيدها الوطني،وبذات الوقت تستمر عملية تبادل الأسرى بين الطرفين واستلمت أوكرانيا اليوم 1200 من جثث مقاتليها كما استلمت روسيا 27 من رفات عسكرييها.

روسيا تضع شرط إجراء انتخابات رئاسية أوكرانية لتوقيع اتفاق سلام

وتتبنى روسيا شروطا واضحة لعقد سلام أوكراني،وهي اعتراف أوكرانيا بروسية الأقاليم الأوكرانية الأربعة التي سيطرت عليها روسيا،وعدم إنضمام أوكرانيا لحلف الناتو،وإجراء انتخابات رئاسية في أوكرانيا،وهو ما يعتبره الجانب الأوكراني استسلاما.

وإندلعت الحرب الأوكرانية الروسية فبراير عام 2022 عندما أعلن الرئيس الأوكراني محاولة بلاده الإنضمام لحلف الناتو العسكري، وخلال تطور أحداث الحرب الروسية الأوكرانية خسرت أوكرانيا أجزاء من أراضيها،وهو ما جعل حلف الناتو يعلن فيما بعد عدم إنضمام أوكرانيا للحلف العسكري بسبب عدم قدرة أوكرانيا على الاحتفاظ بأراضيها.

فولوديمير زيلينسكي ترامب تشديد العقوبات روسيا اللهجة التصالحية الأمريكية أوكرانيا

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