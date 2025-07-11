تكثيف عمل فرق المسح الخارجية بمناسبة احتفال اليوم العالمي للأمراض المزمنة بالأقصر

أعلن الدكتور احمد أبو العطا وكيل وزارة الصحة بالأقصر، عن قيام مديرية الصحة بتكثيف عمل فرق المسح الخارجية التابعة للمبادرات بمناسبة احتفال اليوم العالمي للأمراض المزمنة الذي يوافق 10 يوليو من كل عام.

وتضمن تواجد فرق المسح الخارجية التابعة للمبادارات بمختلف الإدارات الصحية فى العديد من الإدارات مثل إدارة البياضة أمام معهد الآثار بنجع عبدالعزيز، وبوحدة الندافين للفحص وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي، و التأكيد على التواجد في أماكن التجمعات العامة .

كما تم تنظيم ندوات توعوية داخل وحدات الرعاية الأساسية والمستشفيات التي تقدم خدمات المبادرات الصحية، و التركيز على التوعية بعوامل الخطورة للأمراض غير السارية وسبل الوقاية منها والندوات فى مختلف الإدارات الصحية فى حاجر المريس والندافين والعديسات بحرى،

كما تواجدت الفرق فى وحدة المطاعية، وذلك في إطار حرص مديرية الشئون الصحية على نشر الوعي بين جميع فئات المجتمع.

يذكر ان اليوم العالمي للأمراض المزمنة يوافق العاشر من يوليو من كل عام، ويهدف هذا اليوم إلى زيادة الوعي حول الأمراض المزمنة، وأهمية الوقاية منها، ودعم المصابين بها.