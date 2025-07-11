مي سليم تشعل الساحل الشمالي بإطلالة صيفية جريئة

نشرت الفنانة مي سليم مجموعة صور جديدة عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، خطفت بها الأنظار بإطلالة أنيقة وجريئة على شاطئ الساحل الشمالي.

وظهرت مي بكاش مايوه باللون الأزرق، وشعرها منسدل على كتفيها، مع خلفية البحر التي أضفت لمسة من الجمال الطبيعي على الصور.

الإطلالة نالت إعجاب جمهورها وتفاعل واسع على مواقع التواصل، وسط تعليقات تشيد بجمالها وأناقتها المعتادة.



وتعتمد مي سليم، أغلب الأحيان على الأزياء والإطلالات البسيطة غير المبالغ فيها سواء في فساتين السهرة أو الإطلالات الكاجوال أو الكلاسيكية أيضًا.

ومن الناحية الجمالية تعتمد على وضع المكياج بلمسات بسيطة من الألوان الهادئة، تاركة خصلات شعرها منسدلة على كتفيها.