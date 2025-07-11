البترول: حققنا زيادة 80 مليون قدم مكعب يومياً من الغاز الطبيعي في 3 أسابيع

في خطوة تعكس توجه الدولة نحو تعظيم الإنتاج المحلي من الغاز الطبيعي وتلبية احتياجات القطاعات الحيوية والمواطنين، أعلنت شركة البرلس للغاز عن نجاحها في إدخال البئرين "سبارو ويست-1" و"سيينا دي إي" إلى منظومة الإنتاج، ضمن مشروع تنمية منطقة غرب دلتا النيل البحرية العميقة (WDDM).

وتُعد هذه الإضافة النوعية إنجازاً تقنياً بارزاً، حيث تمكنت الشركة من تحقيق زيادة في إنتاج الغاز الطبيعي تُقدّر بنحو 80 مليون قدم مكعب يومياً، وذلك خلال فترة زمنية قياسية لم تتجاوز ثلاثة أسابيع.

وتواصل الشركة أعمالها بوتيرة متسارعة لاستكمال عمليات الحفر والتوصيل للبئر الثالث ضمن المشروع ذاته، بهدف دخوله إلى مرحلة الإنتاج بحلول سبتمبر المقبل، في إطار خطة موسعة تستهدف دعم أمن الطاقة الوطني وتعزيز الاستفادة من الموارد الطبيعية في المياه العميقة.