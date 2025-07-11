5 سيارات إطفاء وخزان مياه للسيطرة على حريق مصنع بدر | صور

تواصل فرق الحماية المدنية في القاهرة السيطرة على حريق اندلع في مصنع منظفات بالمنطقة الصناعية في مدينة بدر.

حريق يلتهم مصنع في بدر

نشب حريق في أحد مصانع المنطقة الصناعية في مدينة بدر وانتقلت أجهزة الحماية المدنية في القاهرة للسيطرة على الحريق.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة اخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغا باندلاع حريق في أحد المصانع بالمنطقة الصناعية بمنطقة بدر وعلى الفور انتقلت أجهزة أمن القاهرة.

حيث دفعت الإدارة العامة للحماية المدنية في القاهرة بـ 5 سيارات إطفاء وخزان مياه استراتيجي إلى موقع الحريق وجرى السيطرة على الحريق وإخماده قبل امتداده لباقي المصنع بدون إصابات أو خسائر بشرية.