الرقابة المالية: 39.6 مليار جنيه أرصدة التمويل العقاري بنهاية أبريل

بلغ إجمالي أرصدة التمويل العقاري لدى شركات التمويل العقاري في مصر بنهاية أبريل 2025، نحو 39.661 مليار جنيه، مقارنة بـ 24 مليار جنيه بنهاية أبريل العام 2024، وفقا لأحدث تقرير صادرة عن هيئة الرقابة المالية.

وأعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، عن زيادة قيمة التمويل الممنوح لعملاء نشاط التمويل العقاري في مصر بنسبة 137.5%، خلال الـ 4 أشهر الأولى من العام 2025 (يناير حتى أبريل) وذلك على أساس سنوي.

ووصلت قيمة الممنوح لنشاط التمويل العقاري في مصر نحو 13.6مليار جنيه خلال الفترة من يناير حتى أبريل 2025، مقارنة 5.7 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام 2024، بنمو 137.5%.

وارتفعت أعداد عملاء التمويل العقاري 83.1% لتصل إلى 5799 عقدًا خلال الفترة ما بين من يناير حتى أبريل 2025 مقابل 3167 عقد في الفترة من يناير حتى أبريل 2024.

تراجع قيم إعادة التمويل

وهبط إجمالي قيمة إعادة التمويل العقاري في مصر خلال بين من يناير حتى أبريل 2025 إلي النصف ، لتسجل 765 مليون جنيه مقارنة بنحو 1.575 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام 2024، بحسب هيئة الرقابة المالية.