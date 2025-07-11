مصطفى بكري: محطة الضبعة النووية ستغير خريطة الطاقة في مصر

قال الإعلامي مصطفى بكري إن مشروع محطة الضبعة النووية، يمثل نقلة نوعية في مستقبل الطاقة داخل مصر، موضحًا أن الاتفاق الجديد الموقع بين مصر وروسيا؛ يُعد خطوة حاسمة نحو تنفيذ هذا المشروع الاستراتيجي.

وخلال تقديمه برنامج "حقائق وأسرار" على قناة صدى البلد، قال مصطفى بكري إن الاتفاق الإضافي الذي جرى توقيعه مؤخرًا بين المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، و"أليكسي ليخاتشوف"، المدير العام لمؤسسة "روسآتوم" الروسية، يمثل نقلة مهمة نحو تنفيذ دقيق لمحطة "الضبعة" للطاقة النووية.



تفاصيل تتعلق بالتصميمات

وأوضح أن الاتفاق الجديد يشمل تفاصيل تتعلق بالتصميمات، والمشتريات، والإنشاءات، مما ينقل المشروع من مرحلة التخطيط العام إلى مرحلة التنفيذ الفعلي، وهو ما يعكس جدية الجانبين المصري والروسي في الالتزام بتطبيق البرنامج.

وأشار بكري إلى أن مصر حققت تقدمًا آخر على صعيد ملف الطاقة من خلال تشغيل سفن التغويز الجديدة، التي أعلنت عنها وزارة البترول، باعتبارها وسيلة استراتيجية لاستيراد الغاز الطبيعي المسال وتحويله إلى حالته الغازية لاستخدامه في الشبكة القومية للكهرباء.

وأكد أن وزير البترول المهندس كريم بدوي تفقد بنفسه سفينتي تغويز في ميناء سوميد بالعين السخنة، حيث تعمل هذه السفن كمصانع متنقلة لتحويل الغاز المسال إلى غاز طبيعي، مما يساعد في دعم احتياجات الكهرباء والصناعة.