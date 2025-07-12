تعبان أوي.. مسلم يطلب من جمهوره الدعاء له

وجه المطرب مسلم، رسالة لجمهوره عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وكتب مسلم عبر الاستوري: "بطلب من كل واحد أنا فرحته في يوم أو كنت سبب في ابتسامة بس مش أكتر، يدعي ليا، ربنا يشفيني من اللي أنا فيه بجد، أنا تعبان أوي، ويمكن دعوة منكم أكيد هتفرق عند ربنا، وربنا يخليكم ليا".

مسلم على الانستجرام

مسلم يعتذر لـ مصطفى كامل

وتقدم المطرب مسلم، باعتذار لنقيب المهن الموسيقية مصطفى كامل، بعد أزمته الأخيرة معه وما بدر منه من تصريحات.

ونشر مسلم، مقطع فيديو عبر ستوري حسابه الرسمي بتطبيق إنستجرام، اعتذر من خلاله لـ الفنان مصطفى كامل، وقال: «لو كنت دعيت عليك فده بسبب إني شاب لوحدي، وكنت تعبان وملقتش حد يقف جمبي في تعبي، وبيتي اتخرب في الفترة اللي اتوقفت فيها عن الغناء».

وأعرب مسلم، عن آماله بأن يعمل مثل باقي زملائه، وقال لـ مصطفى كامل: «أنا زي ابنك وأنا قد اعتذاري حتى لو مش هشتغل، ومشتمتش حد أنا قولت حسبي الله ونعم الوكيل بس».