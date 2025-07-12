الحسم خلال 48 ساعة.. الأهلي يقدم عرضا ضخما لـ وسام أبو علي

كشف الإعلامي أحمد حسن، عن تطورات جديدة في ملف تجديد النادي الأهلي مع المهاجم الفلسطيني وسام أبو علي.

وكتب أحمد حسن عبر فيسبوك: “الأهلي يعرض على وسام أبو علي راتب مليون و500 ألف دولار سنويًا ويصل إلى 2 مليون بالمكافآت وذلك للتراجع عن قرار الرحيل وإقناعه بالاستمرار”.

وتابع: “الأهلي يترقب وصول اللاعب خلال 48 ساعة من أجل حسم ملف رحيله بشكل نهائي”.

ورفضت إدارة الأهلى الضغوط التى يمارسها الفلسطينى وسام أبوعلى مهاجم الفريق، للموافقة على رحيله، وقبول أحد عروضه التى تلقاها النادى مؤخرا.

وأكدت الإدارة، أنها تمسكت بشروطها فى بيع اللاعب، وعلى رأسها الحصول على مبلغ عشرة ملايين دولار، بخلاف 1٫5 مليون دولار امتيازات أخرى، ترتبط بعدد مشاركاته، والأهداف التى سيسجلها، والبطولات التى سيحصل عليها، وكذلك 20% نسبة من إعادة بيعه مستقبلًا.

فيما يرى نادى الريان القطرى، الساعى لضم «أبوعلى»، أن المطالب المالية للأهلى مبالغ فيها للغاية، وأوقف عرضه عند 8٫5 مليون دولار، بخلاف بعض الامتيازات الاخرى.