سرب زلازل يهز جنوب كاليفورنيا .. أكثر من 40 هزة في يوم واحد

شهدت مناطق واسعة من جنوب كاليفورنيا نشاطًا زلزاليًا استثنائيًا خلال الساعات الـ24 الماضية، حيث سجل أكثر من 40 هزة أرضية متتالية، فيما يُطلق عليه "سرب زلازل" (earthquake swarm)، أثار قلق السكان والسلطات العلمية على حد سواء.

وحسب بيانات هيئة الزلازل بجامعة كاليفورنيا (Southern California Earthquake Data Center)، تم تسجيل أكثر من أربعين حدثًا زلزاليًا متفاوتًا في الشدة، تراوح معظمها بين magnitude 1.0 ومagnitude 2.0، مع مجموعة من الهزات الأقوى التي تجاوزت magnitude 4.0، بما في ذلك هزة بلغت magnitude 4.81 قرب Calipatria و4.78 في نفس المنطقة حوالي الساعة 06:32 صباحًا بالتوقيت المحلي.

وتوزعت الهزات على نطاق جغرافي يشمل مناطق عدة مثل Calipatria، Borrego Springs، Vincent وThe Geysers، ما يدل على انتشار النشاط الزلزالي ضمن نطاق يمتد من الساحل إلى الصحاري الداخلية.

ووفقًا لخبر نُشر في وسائل الإعلام، فإن تسجيل نحو 40 هزة خلال يوم واحد يُعد حدثًا غير مألوف في جنوب كاليفورنيا، حيث عادة ما تُسجل عدة زلازل صغيرة فقط عبر الأسبوع الواحد.

وتعد مناطق مثل Brawley Seismic Zone مهدًا معروفًا لسلوكيات كهذه، إذ غالبًا ما يشهد نشاطًا زلزاليًا على شكل أسراب دون وجود هزة رئيسية تليها ارتدادات.

ومن الناحية العلمية، يُفسّر الخبراء هذه الظاهرة بأن منطقة جنوب كاليفورنيا، وخاصّة حوض Salton Trough، تتأثر بنظام تكتوني يمتد إلى وسط البحر، وتُعد منطقة "Brawley" جزءًا من هذا النظام الذي يربط نهاية سان أندرياس Fault بآخر يمتد جنوبًا نحو جبال باخا كاليفورنيا

وفي تعليق علمي سابق لإحدى الدراسات، فإن مثل هذه السلاسل الزلزالية قد تكون بسبب تغيّرات في الضغط التكتوني تنتشر تدريجيًا، أو تستجيب لتغيرات مسببة في التوترات في الأرض، لكنها لا تنبئ دائمًا بهزة أكبر لاحقة خلال الحدث ذاته .

رغم كثرة الهزات، شدّد العالِمون على أن احتمال نشوب هزة كبرى مباشرة في أعقاب سرب الزلازل ليس مرتفعًا. كما أبرزت الصحف أن تواتر عدد يتجاوز نصف دزينة من الزلازل magnitude ≥ 2.5 خلال أسبوع في مناطق مأهولة يُعد أمرًا نادرًا، لكن ليس بمقدار التحذير المباشر من كارثة وشيكة، إذ إن المناطق المدنية قد تكون وُضعَت أمام تضخيم نفسي للحدث رغم غياب الدلالات على زلزال مدمر قادم .

تدعو السلطات السكان إلى اتخاذ الحيطة وعدم الذعر، وتفعيل نظام الإنذار المبكر الزلزالي ShakeAlert الذي تطوّر خلال السنوات الأخيرة لإرسال إشعارات مبكرة في حالة الهزات القوية . ومع استمرار المراقبة، من المتوقع أن يتمكن العلماء من تقييم مدى تأثير هذا النشاط على الأنظمة التكتونية في المستقبل القريب.