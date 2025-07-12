فرانس برس: لقاء مباشر سيعقد بين مسؤولين سوريين وإسرائيليين في أذربيجان

أفاد مصدر دبلوماسي لوكالة فرانس برس أن لقاء مباشرا سيعقد قريبا بين مسؤولين سوريين وإسرائيليين في العاصمة الأذربيجانية باكو، في خطوة نادرة تأتي وسط تحركات إقليمية ودولية لإعادة ترتيب الأوراق في المنطقة.

وقال المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، إن "الاجتماع سيعقد بوساطة أذربيجانية وبرعاية عدد من الجهات الدولية"، مشيراً إلى أن "الهدف الأساسي من اللقاء هو مناقشة الوجود الإسرائيلي المستحدث في سوريا، والتفاهمات الأمنية المحتملة على الحدود".

وأوضح المصدر أن الرئيس السوري أحمد الشرع، لن يشارك في الاجتماع، مضيفاً أن الوفد السوري سيضم شخصيات أمنية ودبلوماسية "رفيعة المستوى لكن غير معلنة حتى الآن".