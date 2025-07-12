خبيرة مناهج: نظام البكالوريا الجديد نقلة نوعية في التعليم

أكدت الدكتورة سلوى سليمان، خبيرة المناهج وطرق التدريس، أن نظام البكالوريا المصرية الجديدة نقلة نوعية في التعليم المصري، من حيث الهيكلة والتقييم وطرق التدريس.



وقالت خلال لقائها على قناة “ صدى البلد”، إن النظام الجديد يقوم على فكرة "المسارات التعليمية"، وهو ما يغيّر كليًا من دور المعلم والمدرسة والمتعلم.

وأكملت :" النظام الجديد يتطلب إعادة توعية شاملة، وتغييرًا في فلسفة الامتحانات لتتناسب مع طبيعة العصر".



وقالت: "في النظام الحالي، الطالب هو مجرد مستقبل، والمعلم مجرد ملقّن، بينما في البكالوريا، سيصبح دور المدرسة موجّهًا ومساعدًا للطالب على اكتشاف ذاته"، موضحة أن الهدف لم يعد حشو المعلومات، بل إعداد طالب قادر على مواكبة متغيرات العصر.

وأكدت سليمان أن السنة الأولى في نظام البكالوريا ستكون تمهيدية، يتعرف خلالها الطالب على 7 مواد دراسية رئيسية، مثل:

اللغةالعربية،اللغةالأجنبية،الفلسفة،التربية،الرياضيات،العلوم،التاريخ.

وأضافت أن الطالب لا يُضغط عليه نفسيًا في هذه المرحلة، بل يُمنح الفرصة لاستكشاف ميوله الحقيقية، سواء تجاه المواد الأدبية أو العلمية أو الفنية، من خلال اختبارات قدرات ومهارات مقننة علميًا.