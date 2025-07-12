قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مصر بتتكلم حرفي.. الهلال الأحمر يشارك بمنتجات يدوية في ديارنا مارينا
بديل الثانوية العامة.. نظام البكالوريا يعتمد على 4 مسارات| تفاصيل
زيادة المرتبات 3000 جنيه لهذه الفئات.. تفاصيل هامة
حكم كيِّ الماشية بالنار لتمييزها عن غيرها.. دار الإفتاء تجيب
من أرشيف اللاعبين.. إسلام صادق يثير الجدل عبر فيسبوك
بعد 42 يوما.. علي معلول يرفض عروضاً خليجية خلفا للنادي الأهلي
بحد أقصى 50% لهذا السبب.. شروط الخصم من رواتب العاملين بالقانون الجديد
ولد في السجن واستشهد تحت القصف.. قصة "يوسف الزق" أصغر أسير محرر في العالم
عين شمس تكشف حقيقة بدء التقديم للالتحاق بالجامعة الأهلية الجديدة
مصدر يكشف حقيقة انفجار محمول ضغط كهرباء عالي بالشرقية
تعليمات من جامعة القاهرة بشأن بدء استقبال طلاب الثانوية العامة في تنسيق الجامعات 2025
لو سمحت أروح المكان دا إزاي؟ سؤال عن عنوان يقود مالك سيارة لصدمة في الجيزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

4 مسارات بتخصصات مختلفة.. برلمانية تكشف مستقبل خريجي البكالوريا

الثانوية العامة
الثانوية العامة
قسم التوك شو

أكدت النائبة أمل عصفور أمين سر لجنة التعليم بمجلس النواب  أن هناك فرق بين نظام الثانوية العامة القائم حاليا ونظام البكالوريا، مشيرة إلى أن النظام الحالي موجود ويمكن للطالب أن يختار بين النظام الحالي ونظام البكالوريا.

نظام البكالوريا

وأضافت خلال حوار تلفزيوني ببرنامج «الساعة 6» والمذاع عبر قناة «الحياة» أن نظام البكالوريا نظام حديث وله مواد، وامتحانه يعامل معاملة امتحان الثانوية العامة.

وأشارت إلى أن النظام ما زال قائماً كما هو دون تعديل، ويختار الطالب ما إذا كان يفضل الاستمرار على النظام كما هو أو اختيار النظام الحديث.

ولفتت إلى أن نظام البكالوريا يعتمد على وجود 4 مسارات، أولهما مسار العلوم والحياة والذي يعادل قسم العلمي، كما أن هناك مسار الهندسة والبرمجة، والذي يعادل الهندسة.

وأوضحت أن هناك مسار آخر وهو الفنون، والذي يعادل الأدبي، كما أن هناك مسار مستحدث خاص بإدارة الأعمال، وهو لمن يرغب في الالتحاق بالكليات الخاصة بالتجارة وإدارة الأعمال والتسويق.

الثانوية العامة البكالوريا البكالوريا المصرية الثانوية العامة الجديدة نظام الثانوية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الدبلومات الفنية 2025 برقم الجلوس

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2025 برقم الجلوس .. درجاتك هنا خلال ساعات

شادي زلطة

التعليم تنفي تأجيل قرار تخصيص 20% من الدرجات للحضور والغياب بالإعدادية لـ2027

الكارت الموحد

بديل بطاقة التموين.. كيفية استخراج الكارت الموحد 2025

عيار 21 وصل كام؟.. تراجع أسعار الذهب اليوم بعد قفزة كبيرة

عيار 21 نزل 350 جنيهًا من القمة.. تراجع أسعار الذهب اليوم بعد قفزة كبيرة

القبض على بلطجى الجيزة.. ركب سيارة مواطن واجبره على دفع مبلغ مالى| فيديو

لو سمحت أروح المكان دا إزاي؟ سؤال عن عنوان يقود مالك سيارة لصدمة في الجيزة

أسعار الدواجن

هبوط متتالي .. انخفاض أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت 12 يوليو 2025

الذهب

عيار 21 مفاجأة .. أسعار الذهب اليوم السبت 12 يوليو

الطقس

الأرصاد تحذر من ظاهرة جوية تحدث صباحا

ترشيحاتنا

تنسيق الجامعات 2025

جميع كليات علمي وأدبي في تنسيق الجامعات 2025

حملة قومية لتحصين الماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع

"الزراعة" تطلق حملة قومية لتحصين الماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع

متحف المجوهرات الملكية يفتتح القاعة الرئيسية بعد ترميمها

متحف المجوهرات الملكية يفتتح القاعة الرئيسية بعد ترميمها

بالصور

بعد 42 يوما.. علي معلول يرفض عروضاً خليجية خلفا للنادي الأهلي

معلول
معلول
معلول

وزير الدفاع يلتقي نظيره الإندونيسي لبحث التعاون العسكري المشترك

وزير الدفاع يلتقى نظيره الإندونيسى لبحث التعاون العسكري المشترك
وزير الدفاع يلتقى نظيره الإندونيسى لبحث التعاون العسكري المشترك
وزير الدفاع يلتقى نظيره الإندونيسى لبحث التعاون العسكري المشترك

صدم رجل مرور .. القبض على سائق تروسيكل بالجيزة | فيديو

صدم رجل مرور .. القبض على سائق تروسيكل بالجيزة| فيديو
صدم رجل مرور .. القبض على سائق تروسيكل بالجيزة| فيديو
صدم رجل مرور .. القبض على سائق تروسيكل بالجيزة| فيديو

رفقة زوجها .. أسماء أبو اليزيد تثير الجدل بظهورها الأخير

اسماء ابو اليزيد
اسماء ابو اليزيد
اسماء ابو اليزيد

فيديو

ايمان عبد اللطيف

زيادة المرتبات 3000 جنيه لهذه الفئات.. تفاصيل هامة

عمرو دياب

بعدد مشاهدات خرافي في أسبوع.. خطفوني لـ عمرو دياب تتصدر تريند يوتيوب

وزير الدفاع يلتقى نظيره الإندونيسى لبحث التعاون العسكري المشترك

وزير الدفاع يلتقي نظيره الإندونيسي لبحث التعاون العسكري المشترك

ايمان عبد اللطيف

تسريب نتيجة الثانوية العامة | ما الحقيقة ؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ما بعد ماراثون الثانوية

د. محمد عسكر - مستشار التكنولوجيا وخبير أمن المعلومات

د. محمد عسكر يكتب: البنية التحتية الرقمية في مهب الحريق

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أمنمحات الثاني

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: الانتقاد حق.. لكن التآمر خيانة

ندى عصام

ندى عصام تكتب: جيل ما بعد الإنترنت.. حين أصبح العالم شاشة والهوية معرفة بكلمة مرور

المزيد