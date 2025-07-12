بديل الثانوية العامة.. نظام البكالوريا يعتمد على 4 مسارات| تفاصيل

أكدت النائبة أمل عصفور أمين سر لجنة التعليم بمجلس النواب على أن هناك فرق بين نظام الثانوية العامة القائم حاليا ونظام البكالوريا، مشيرة إلى أن النظام الحالي موجود ويمكن للطالب أن يختار بين النظام الحالي ونظام البكالوريا.

امتحان الثانوية العامة

وأضافت خلال حوار تلفزيوني ببرنامج «الساعة 6» والمذاع عبر قناة «الحياة» أن نظام البكالوريا نظام حديث وله مواد، وامتحانه يعامل معاملة امتحان الثانوية العامة.

وأشارت إلى أن النظام ما زال قائماً كما هو دون تعديل، ويختار الطالب ما إذا كان يفضل الاستمرار على النظام كما هو أو اختيار النظام الحديث.

ولفتت إلى أن نظام البكالوريا يعتمد على وجود 4 مسارات، أولهما مسار العلوم والحياة والذي يعادل قسم العلمي، كما أن هناك مسار الهندسة والبرمجة، والذي يعادل الهندسة.

وأوضحت أن هناك مسار آخر وهو الفنون، والذي يعادل الأدبي، كما أن هناك مسار مستحدث خاص بإدارة الأعمال، وهو لمن يرغب في الالتحاق بالكليات الخاصة بالتجارة وإدارة الأعمال والتسويق.