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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

الفيومي: برنامج رد أعباء التصدير يحقق فرص عمل جديدة

الفيومي
الفيومي
ولاء عبد الكريم

أكد الدكتور محمد عطية الفيومي، أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القليوبية التجارية، أن البرنامج الجديد لرد أعباء التصدير للعام المالي 2025/2026 يمثل خطوة استراتيجية نحو زيادة معدلات الصادرات وتحقيق خطة الوصول إلى 145 مليار دولار صادرات بحلول عام 2030.

وأوضح في تصريحات له اليوم،أن البرنامج الجديد، الذي تم مضاعفة موازنته من 23 مليار جنيه إلى 45 مليار جنيه، يعكس التزام الدولة المصرية بدعم المصدرين، مشيرًا إلى أن صرف مستحقات المصدرين خلال مدة لا تتجاوز 90 يومًا يُعد خطوة جادة نحو تطوير منظومة التصدير وتوفير بيئة مستقرة.

وأكد أن البرنامج يساهم في تطوير منظومة التصدير وتحويلها إلى رافعة أساسية للنمو الاقتصادي، وزيادة الاحتياطي من النقد الأجنبي، ويتماشى مع مستهدفات التصدير الطموحة للمرحلة المقبلة، حيث تم الاستفادة من التجارب الدولية الرائدة، وتنظيم جلسات حوار مجتمعي مع المجالس التصديرية والغرف الصناعية والخبراء.

وأشار إلى أن زيادة نسبة رد الأعباء التصديرية تُعد أمرًا حيويًا لدعم الاقتصاد الوطني وتعزيز الاستدامة، مما سيساهم في خلق فرص عمل جديدة ويزيد من الاعتماد على الموارد المحلية.

وقدّر البنك المركزي حجم تجارة مصر الخارجية خلال النصف الأول من العام المالي 2024/2025 بنحو 64.923 مليار دولار، منها حوالي 46.212 مليار دولار واردات، و18.711 مليار دولار صادرات.

وأوضح البنك المركزي، في تقرير صادر عنه حديثًا، أن حجم التبادل التجاري بين مصر وأهم الشركاء التجاريين، وهي 14 دولة تستحوذ على 67.9% من تجارة مصر الخارجية، بلغ نحو 44.109 مليار دولار، منها حوالي 31.638 مليار دولار واردات، وحوالي 12.471 مليار دولار صادرات.

الدكتور محمد عطية الفيومي رئيس غرفة القليوبية التجارية رد أعباء التصدير مال واعمال اخبار مصر الصادرات المصرية

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