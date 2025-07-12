القائمة الوطنية: المواطن واعٍ ويعلم ما يحاك لأمته من الخارج

قال المستشار وسام إسماعيل الممثل القانوني للقائمة الوطنية من أجل مصر في انتخابات مجلس الشيوخ إن الإقبال سيكون جيد، لأن المواطن المصري واعي ويعلم علم اليقين ما يحاك لوطنه وأمته من الخارج، كما أنه يعلم بدوره الاصطفاف خلف القيادة السياسية، لإثبات المصلحة العامة وللمجتمع الدولي أننا يدّ واحدة ونقف خلف القيادة السياسية في كافة قراراتها.

وأضاف الممثل القانوني للقائمة الوطنية من أجل مصر خلال حوار تلفزيوني ببرنامج «الحياة اليوم» والمذاع عبر قناة «الحياة» تقديم الإعلامي محمد شردي أن نزول المواطن المصري إلى صندوق الانتخابات دليل على أن المواطن موافق على كافة الاستحقاقات التي تقوم بها الدولة المصرية.

نزول المواطن للانتخابات

وشدد على ضرورة نزول المواطن إلى الانتخابات الفترة المقبلة، لافتا إلى أننا رأينا ذلك سابقا، كما رأينا نزول المواطن للشارع في 30 يونيو عندما شعر بالخطر.