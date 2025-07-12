بعد بدء تلقي الطعون .. موعد الإعلان عن الكشوف النهائية لمرشحي الشيوخ

بدأت الهيئة الوطنية للانتخابات رسميًا مرحلة جديدة من الجدول الزمني لانتخابات مجلس الشيوخ، وذلك عقب غلق باب الترشح أول أمس الخميس 10 يوليو، حيث تم أمس الجمعة 11 يوليو إعلان القائمة المبدئية للمرشحين، تمهيدًا للخطوات التالية في العملية الانتخابية.

وتبدأ محاكم القضاء الإداري بالفصل في الطعون المقدمة على المرشحين بدءًا من يوم الاثنين 14 يوليو وحتى الاربعاء 16 يوليو، في إطار ضمان نزاهة وشفافية العملية الانتخابية، وإتاحة الفرصة القانونية لمن له اعتراض على أي مرشح أو إجراء.

الجدول الزمني للانتخابات

ووفقًا للجدول الزمني المعتمد من الهيئة، سيتم الإعلان عن القائمة النهائية للمرشحين يوم الخميس 18 يوليو الجاري، لتبدأ بعدها الحملات الانتخابية الرسمية لكل المرشحين وفقًا للضوابط المنظمة.

كما حددت الهيئة 20 يوليو كآخر موعد لتنازل أي مرشح عن الترشح، على أن يُغلق باب التنازلات بشكل نهائي بعد هذا التاريخ.

الصمت الانتخابي

وفيما يخص فترة الصمت الانتخابي، فقد تقرر أن تبدأ اعتبارًا من الساعة 12 صباحًا من يوم 31 يوليو، وذلك قبل يومين من بدء التصويت، حيث يُحظر خلال هذه الفترة ممارسة أي شكل من أشكال الدعاية الانتخابية.

بداية التصويت رسميا

وسيبدأ المصريون بالخارج الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات يومي 1 و2 أغسطس، عبر الآلية التي تعلنها الهيئة الوطنية لاحقًا، بينما تُجرى عملية التصويت في الداخل يومي 4 و5 أغسطس.

وبعد انتهاء الاقتراع، تبدأ عمليات فرز الأصوات مباشرة، على أن تنتهي هذه العمليات بالكامل يوم 12 أغسطس، وهو نفس اليوم الذي سيتم فيه إعلان النتيجة الرسمية لانتخابات مجلس الشيوخ، ونشرها في الجريدة الرسمية، عقب اعتمادها من الهيئة الوطنية للانتخابات.

تسير العملية الانتخابية حتى الآن وفق الجدول المقرر، وسط متابعة دقيقة من الهيئة الوطنية، التي أكدت التزامها الكامل بتطبيق المعايير الدستورية والقانونية وضمان الشفافية والنزاهة في كل مراحل الاستحقاق الانتخابي.