قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2025 موقع وزارة التربية والتعليم ..ترقبوها مجاناً هنا
محطة الضبعة النووية| انتهاء تركيب المستوى الثالث من وعاء الاحتواء الداخلي لمبنى المفاعل
الأهلي يحسم موقفه من رحيل محمد هاني إلى الدوري الإماراتي
رسميًا.. رسوم السحب من ماكينات ATM وإنستاباي بعد قرار البنك المركزي
أحمد موسى: إحنا والصين هيكون فيه تعاملات بيننا بالعملات الوطنية
بتروجت يحسم موقفه من رحيل حامد حمدان.. ويوضح تفاصيل اجتماعه مع الزمالك
حريق جديد في الموسكي وتوافد سيارات الإطفاء لإخماده
أحمد موسى: مؤسسة غزة الإنسانية معمولة عشان تهجير الفلسطينيين
سعر الدولار اليوم 12-7-2025
أحمد موسى: مخطط تهجير للفلسطينيين خارج قطاع غزة هو الأخطر حاليًا
تعرف على موقف سيف الجزيري من الرحيل عن الزمالك.. تفاصيل
محافظ الجيزة يتابع الاستعدادات النهائية لافتتاح مكتب توثيق محكمة جنوب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

بعد بدء تلقي الطعون .. موعد الإعلان عن الكشوف النهائية لمرشحي الشيوخ

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ
عبد الرحمن سرحان

بدأت الهيئة الوطنية للانتخابات رسميًا مرحلة جديدة من الجدول الزمني لانتخابات مجلس الشيوخ، وذلك عقب غلق باب الترشح أول أمس الخميس 10 يوليو، حيث تم أمس الجمعة 11 يوليو إعلان القائمة المبدئية للمرشحين، تمهيدًا للخطوات التالية في العملية الانتخابية.

وتبدأ محاكم القضاء الإداري بالفصل في الطعون المقدمة على المرشحين بدءًا من يوم الاثنين 14 يوليو وحتى الاربعاء 16 يوليو، في إطار ضمان نزاهة وشفافية العملية الانتخابية، وإتاحة الفرصة القانونية لمن له اعتراض على أي مرشح أو إجراء.

الجدول الزمني للانتخابات

ووفقًا للجدول الزمني المعتمد من الهيئة، سيتم الإعلان عن القائمة النهائية للمرشحين يوم الخميس 18 يوليو الجاري، لتبدأ بعدها الحملات الانتخابية الرسمية لكل المرشحين وفقًا للضوابط المنظمة.

كما حددت الهيئة 20 يوليو كآخر موعد لتنازل أي مرشح عن الترشح، على أن يُغلق باب التنازلات بشكل نهائي بعد هذا التاريخ.

الصمت الانتخابي 

وفيما يخص فترة الصمت الانتخابي، فقد تقرر أن تبدأ اعتبارًا من الساعة 12 صباحًا من يوم 31 يوليو، وذلك قبل يومين من بدء التصويت، حيث يُحظر خلال هذه الفترة ممارسة أي شكل من أشكال الدعاية الانتخابية.

بداية التصويت رسميا

وسيبدأ المصريون بالخارج الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات يومي 1 و2 أغسطس، عبر الآلية التي تعلنها الهيئة الوطنية لاحقًا، بينما تُجرى عملية التصويت في الداخل يومي 4 و5 أغسطس.

وبعد انتهاء الاقتراع، تبدأ عمليات فرز الأصوات مباشرة، على أن تنتهي هذه العمليات بالكامل يوم 12 أغسطس، وهو نفس اليوم الذي سيتم فيه إعلان النتيجة الرسمية لانتخابات مجلس الشيوخ، ونشرها في الجريدة الرسمية، عقب اعتمادها من الهيئة الوطنية للانتخابات.

تسير العملية الانتخابية حتى الآن وفق الجدول المقرر، وسط متابعة دقيقة من الهيئة الوطنية، التي أكدت التزامها الكامل بتطبيق المعايير الدستورية والقانونية وضمان الشفافية والنزاهة في كل مراحل الاستحقاق الانتخابي.

الانتخابات انتخابات مجلس الشيوخ انتخابات الشيوخ انتخابات الهيئة الوطنية للانتخابات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

القبض على بلطجى الجيزة.. ركب سيارة مواطن واجبره على دفع مبلغ مالى| فيديو

لو سمحت أروح المكان دا إزاي؟ سؤال عن عنوان يقود مالك سيارة لصدمة في الجيزة

شادي زلطة

التعليم تنفي تأجيل قرار تخصيص 20% من الدرجات للحضور والغياب بالإعدادية لـ2027

الكارت الموحد

بديل بطاقة التموين.. كيفية استخراج الكارت الموحد 2025

عيار 21 وصل كام؟.. تراجع أسعار الذهب اليوم بعد قفزة كبيرة

عيار 21 نزل 350 جنيهًا من القمة.. تراجع أسعار الذهب اليوم بعد قفزة كبيرة

الطقس

الأرصاد تحذر من ظاهرة جوية تحدث صباحا

الذهب

عيار 21 مفاجأة .. أسعار الذهب اليوم السبت 12 يوليو

الفنانة آمال رمزي

خطفت نور الشريف وتجزم بزواج العندليب والسندريلا.. فنانة شهيرة تطلق قذائفها

وزير التربية والتعليم

موعد نتيجة الثانوية العامة 2025 .. توضيح عاجل من التعليم

بالصور

الأهلي يحسم موقفه من رحيل محمد هاني إلى الدوري الإماراتي

محمد هاني
محمد هاني
محمد هاني

تحذير | عادات يومية تسبب أمراض الكلى المزمنة

الكلى
الكلى
الكلى

بتروجت يحسم موقفه من رحيل حامد حمدان.. ويوضح تفاصيل اجتماعه مع الزمالك

حامد حمدان
حامد حمدان
حامد حمدان

لطيفة تحتفل بطرح أول دفعة من ألبوم "قلبي ارتاح" بتقنية "دولبي أتموس"

لطيفة
لطيفة
لطيفة

فيديو

ايمان عبد اللطيف

تحذير من حدوث زلـ.زال ضخم بهذه الدولة | ما القصة ؟

احمد السقا

أنا على الله.. أول تعليق من أحمد السقا بعد أزمة مها الصغير

ايمان عبد اللطيف

زيادة المرتبات 3000 جنيه لهذه الفئات.. تفاصيل هامة

عمرو دياب

بعدد مشاهدات خرافي في أسبوع.. خطفوني لـ عمرو دياب تتصدر تريند يوتيوب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: التحول الأخضر في الزراعة المصرية.. دور الطاقة المتجددة لتحقيق الاستدامة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ما بعد ماراثون الثانوية

د. محمد عسكر - مستشار التكنولوجيا وخبير أمن المعلومات

د. محمد عسكر يكتب: البنية التحتية الرقمية في مهب الحريق

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أمنمحات الثاني

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: الانتقاد حق.. لكن التآمر خيانة

المزيد