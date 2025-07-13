صرف مساعدات نقدية استثنائية لهذه الحالات بقانون الضمان الاجتماعي

تضمّن قانون الضمان الاجتماعي الجديد صرف مساعدات نقدية استثنائية دفعة واحدة أو على دفعات مُحددة المدة للأفراد الفقراء والأسر الفقيرة بأحكام القانون في عدد من الحالات.

وفقًا للقانون والذي أقرّه مجلس النواب وصدّق عليه الرئيس السيسي يصرف مساعدات نقدية استثنائية دفعة واحدة أو على دفعات محددة المدة للأفراد الفقراء والأسر الفقيرة المخاطبين بأحكام هذا القانون مع جواز التنسيق مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية ومصارف الزكاة، في الحالات الآتية:



1 - مصروفات الزواج لمرة واحدة فقط.

2 - مصروفات الجنازة.

3- مصروفات الولادة لأول مرة فقط.

4 - تكلفة العلاج في حالات المرض الطارئة، وذلك لغير المشمولين بالتأمين الصحي .

5 - المصروفات الدراسية.

6 - الأجهزة التعويضية أو الأدوات المساعدة للأشخاص ذوي الإعاقة.

7- الحالات الطارئة الملحة التي تواجه الأفراد والأسر الفقيرة، ويتم الموافقة عليها من لجنة مساعدات الدعم النقدي على مستوى الإدارة المختصة بناء على بحث اجتماعي يتم من خلال الوحدة المختصة.

ويصدر بتحديد ضوابط وقيمة الحدين الأدنى والأقصى لتلك المساعدات وشروط وأوضاع وإجراءات صرفها قرار من الوزير المختص