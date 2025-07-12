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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلماني: مبادرة "كن مستعدا" تحقق أهداف ربط مخرجات التعليم بسوق العمل

حسانين توفيق
حسانين توفيق
محمد الشعراوي

أكد النائب حسانين توفيق عضو لجنة التعليم والاتصالات بمجلس الشيوخ، عن حزب الشعب الجمهوري، أهمية ما أعلنته وزارة التعليم العالي، فتح باب التسجيل في النسخة الثانية من مبادرة "كن مستعدًا"، والتي تعد إحدى آليات تنفيذ المبادرة الرئاسية "تحالف وتنمية"، بالشراكة مع صندوق تطوير التعليم التابع لرئاسة مجلس الوزراء، وعدد من كبرى المؤسسات الدولية.


وأشار إلى أن هذه المبادرة تمثل أهمية كبيرة في تأهيل الشباب الخريجين لسوق العمل، وهو أحد أهداف ربط مخرجات التعليم بسوق العمل، بما يساهم في الحد من البطالة، وإتاحة الفرص أمام الشباب.


وقال حسانين توفيق: "ربط مخرجات التعليم بسوق العمل، لطالما طالبنا به الفترة الماضة، حتى يكون للتعليم أهميته المرجوة"، مشددا على أهمية أن يكون هناك اهتمام بدارسة كافة التطورات في سوق العمل، لاسيما المهارات الجديدة والمتعلقة بالقطاع التكنولوجي، والذكاء الاصطناعي.


وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن التطور التكنولوجي فرض أنماط عمل مختلفة، يجب أن يكون هناك تجاوب معها، من خلال توفير بيئة عمل مناسبة تشجع الخريجين من أجل وجود فرص عمل حقيقية.

حسانين توفيق لجنة التعليم الاتصالات بمجلس الشيوخ مجلس الشيوخ كن مستعدًا

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