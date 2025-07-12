قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
«الاتصالات»: خطط بديلة تم تفعيلها فورًا بعد حريق سنترال رمسيس لإعادة الخدمة تدريجيًا
صرف مساعدات نقدية استثنائية لهذه الحالات بقانون الضمان الاجتماعي
إسرائيل تعرض مقترحًا جديدًا في مفاوضات غزة بعد رفض حماس للمبادرة الأمريكية
جلسة في الأهلي مع وكيل إمام عاشور لحسم تمديد تعاقده
آية عبد الرحمن: حريق سنترال رمسيس كشف قدرة الدولة على التعامل السريع مع الأزمات
يوتيوب تلغي صفحة الرائج وقائمة Trending Now .. اعرف السبب
الدبيس للجماهير الحمراء بعد رحيله لـ سيراميكا كليوباترا: أهلاوي طول عمري وأتمنى دعمكم
الأهلي يحسم موقف وسام وعرض أخير لتعديل تعاقده.. خاص
الاتصالات: غرفة عمليات مشتركة بين الوزارة والجهاز القومي لاحتواء الأزمة
حالات التصالح وضوابط التسوية في قانون الإجراءات الجنائية.. تفاصيل
تفاصيل جديدة في واقعة وفاة 4 أشقاء بإحدى قرى ديرمواس جنوب المنيا
وزير الخزانة الأمريكي: الصفقة مع بريطانيا قد تكون نموذجا عالميا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

وزير التعليم الأسبق: البكالوريا إجهاد كبير للأسرة المصرية والطلاب والمعلمين

البكالوريا
البكالوريا
قسم التوك شو

قال الدكتور جمال العربي وزير التربية والتعليم الأسبق، إن أي تطوير لابد من وجود دواعي له لأنها ليست محتاجة لنظام الثانوية العامة فقط، بل إن نظام التعليم بأكمله يحتاج إلى تطوير، ولكن أي جهد للتطوير لابد أن يكون جهد مشكور ونشكر القائمين عليه مما يقدمونه، مشيرا إلى أن من قدم هذا المشروع عكف على الدراسة لشئ قليل لابد وأن يتذكر أن هناك عدة مشروعات قدمت من أجل التطوير في السنوات الماضية.

التعجل في التطبيق

وأضاف العربي، خلال مداخلة مع الإعلاميتان نانسي نور وآية عبدالرحمن، ببرنامج «ستوديو إكسترا»، على فضائية «إكسترا نيوز»، أن سبب فشل هذه المشروعات أو عدم استكمالها بسبب التعجل في تطبيق هذه الأنظمة، موضحا أن هناك الكثير من السلبيات والإعتراضات في هذا النظام، أولا ما يعتبره البعض إيجابية ولكنه سلبية اجتماعية بمعنى أن يكون المجموع محسوب على سنتين بنظام البكالوريا فإنه يعد إجهاد كبير للأسرة المصرية والطلاب والمعلمين.

وتابع: "هذا النظام كان موجودا بأيام الدكتور حسين كامل بهاء الدين وكان رأي جميع التربوين أن الأسرة المصرية كانت تضيع حياتها خلال سنتين فتكون الأسرة في توتر ومجهدة وتعمل بكل ما تملك من أجل الطلاب".

التعليم البكالوريا البكالوريا المصرية التعليم العالي البحث العلمي نظام التعليم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الدبلومات الفنية 2025 على موقع صدى البلد

عاجل .. نتيجة الدبلومات الفنية 2025 على موقع صدى البلد

نتيجة الدبلومات الفنية 2025 موقع وزارة التربية والتعليم

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2025 موقع وزارة التربية والتعليم ..ترقبوها مجاناً هنا

القبض على بلطجى الجيزة.. ركب سيارة مواطن واجبره على دفع مبلغ مالى| فيديو

لو سمحت أروح المكان دا إزاي؟ سؤال عن عنوان يقود مالك سيارة لصدمة في الجيزة

شادي زلطة

التعليم تنفي تأجيل قرار تخصيص 20% من الدرجات للحضور والغياب بالإعدادية لـ2027

رسميًا.. رسوم السحب من ماكينات ATM وإنستاباي بعد قرار البنك المركزي

رسميًا.. رسوم السحب من ماكينات ATM وإنستاباي بعد قرار البنك المركزي

عيار 21 وصل كام؟.. تراجع أسعار الذهب اليوم بعد قفزة كبيرة

عيار 21 نزل 350 جنيهًا من القمة.. تراجع أسعار الذهب اليوم بعد قفزة كبيرة

الطقس

الأرصاد تحذر من ظاهرة جوية تحدث صباحا

وزير التربية والتعليم

موعد نتيجة الثانوية العامة 2025 .. توضيح عاجل من التعليم

ترشيحاتنا

سعر الفضة

الملاذ الآمن: الفضة تكسر حاز الـ 38 دولار وسط أزمة عرض وارتفاع تكاليف التمويل

الفيومي

الفيومي: برنامج رد أعباء التصدير يحقق فرص عمل جديدة

سعر الذهب

سعر الذهب مساء اليوم 12-7-2025

بالصور

ضغطك واطى وقلبك بيضرب بسرعة .. اعرف مؤشرات الخطر

انخفاض ضغط الدم
انخفاض ضغط الدم
انخفاض ضغط الدم

5 نصائح للوقاية من الإجهاد الحراري .. وهذه أهم أعراضه

الاجهاد الحراري
الاجهاد الحراري
الاجهاد الحراري

7 حيل خارقة .. علاج الفروة الدهنية وتساقط الشعر

فروة الرأس
فروة الرأس
فروة الرأس

الأهلي يحسم موقفه من رحيل محمد هاني إلى الدوري الإماراتي

محمد هاني
محمد هاني
محمد هاني

فيديو

ايمان عبد اللطيف

السعر نزل .. تراجع مفاجئ للذهب ومفاجأة بعيار ٢١ الآن

واقعة كلية صيدلة

دعى عليه.. صيدلي بجامعة طنطا يثير الجدل بعد وفاة استاذه

نيفين رجب

منسية.. نيفين رجب تطرح أحدث كليباتها

ايمان عبد اللطيف

هبوط أرضي أسفل كوبري التجنيد | ما السبب ؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شحاتة السيد

شحاتة السيد يكتب: «لو كان الذكاء الاصطناعي بشراً»

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: كأن لم يكن

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: نكتة العام .. نوبل لترامب

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: التفاصيل

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: التحول الأخضر في الزراعة المصرية.. دور الطاقة المتجددة لتحقيق الاستدامة

المزيد