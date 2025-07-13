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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

تشيلسي وباريس سان جيرمان.. صدام العمالقة في نهائي كأس العالم للأندية

تشيلسي وباريس سان جيرمان.. صدام العمالقة في نهائي كأس العالم للأندية
تشيلسي وباريس سان جيرمان.. صدام العمالقة في نهائي كأس العالم للأندية
ولاء خنيزي

يستضيف ملعب ميتلايف بمدينة نيوجيرسي الأمريكية، في العاشرة من مساء اليوم الأحد 13 يوليو، مواجهة كروية نارية تجمع بين تشيلسي الإنجليزي وباريس سان جيرمان الفرنسي، ضمن نهائي النسخة الأولى من كأس العالم للأندية بصيغتها الجديدة، التي تقام بمشاركة 32 فريقًا لأول مرة في التاريخ.

نسخة استثنائية من البطولة العالمية

تُعد هذه النسخة من البطولة تاريخية بامتياز، إذ تم توسيع عدد الفرق المشاركة ليشمل 32 ناديًا من مختلف قارات العالم، في خطوة تهدف إلى رفع مستوى المنافسة وتوسيع القاعدة الجماهيرية للبطولة، وتحظى المباراة النهائية باهتمام عالمي نظرًا لتقابل اثنين من كبار أندية أوروبا.

القيمة التسويقية.. تشيلسي يتفوق

بحسب موقع "ترانسفير ماركت" العالمي، تبلغ القيمة التسويقية الإجمالية للناديين 2.39 مليار يورو، حيث يتفوق تشيلسي بقيمة تقدر بـ1.27 مليار يورو، مقابل 1.12 مليار يورو لباريس سان جيرمان.

ويتصدر الإنجليزي كول بالمر قائمة أغلى لاعبي البلوز بقيمة تسويقية تبلغ 120 مليون يورو، بينما يأتي الفرنسي ديزيري دوي على رأس قائمة الفريق الباريسي بقيمة تقدر بـ90 مليون يورو.

مشوار الفريقين نحو النهائي

باريس سان جيرمان يحطم ريال مدريد 

باريس سان جيرمان صدم العالم بفوز كاسح على ريال مدريد الإسباني بأربعة أهداف دون رد في نصف النهائي، في واحدة من أقوى مباريات البطولة حتى الآن.

تشيلسي يفوز على فلومينينسي البرازيلي 

تشيلسي بدوره حجز بطاقة النهائي بعد انتصار مقنع على فلومينينسي البرازيلي بهدفين نظيفين سجلهما الوافد الجديد جواو بيدرو، ليؤكد جاهزيته للمنافسة على اللقب.

تشيلسي وتاريخه في البطولة

يمتلك تشيلسي سجلًا حافلًا في البطولة، حيث تعد هذه المرة الثالثة التي يبلغ فيها النهائي:

نهائي 2012

في نهائي عام 2012 خسر تشيلسي أمام كورينثيانز البرازيلي بهدف نظيف.

نهائي 2021

في نهائي عام 2021 توج فريق تشيلسي باللقب بعد فوزه على بالميراس بنتيجة 2-1.

نهائي 2025

في نهائي عام 2025 يطمح تشيلسي لاستعادة المجد من بوابة باريس سان جيرمان في المباراة المرتقبة الليلة على استاد ملعب "ميتلايف" بمدينة نيوجيرسي الأمريكية.

باريس سان جيرمان تشيلسي نهائي كأس العالم للأندية نهائي كأس العالم ملعب ميتلايف

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