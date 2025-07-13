عاصم الغايش يستقبل رئيس هيئة قضايا الدولة.. صور

إستقبل القاضي عاصم الغايش رئيس محكمة النقض رئيس مجلس القضاء الأعلى ، اليوم بمكتبه بديوان محكمة النقض ، المستشار الدكتور حسين مدكور رئيس هيئة قضايا الدولة؛ وذلك لتقديم التهنئة بمناسبة توليه منصبه الرفيع رئيساً لمحكمة النقض رئيساً لمجلس القضاء الأعلى .



رافق رئيس الهيئة وفداً قضائياً رفيع المستوى من قيادات الهيئة، ضم كلًا المستشار أحمد فكري نائب رئيس الهيئة رئيس التفتيش الفني، والمستشار سمير شراده نائب رئيس الهيئة رئيس المكتب الفني، والمستشار أحمد ثابت نائب رئيس الهيئة الأمين العام لهيئة قضايا الدولة، والمستشار أحمد سعد نائب رئيس الهيئة رئيس إدارة التنسيق والتواصل مع الجهات والهيئات الحكومية، والمستشار وليد صالح نائب رئيس الهيئة بالمكتب الفني لرئيس الهيئة، والمستشار وليد عناني نائب رئيس الهيئة الأمين العام المساعد لشئون التحول الرقمي والعلاقات العامة والمراسم.



جاء ذلك بحضور القاضى محمد عبد العال النائب الأول لرئيس محكمة النقض عضو مجلس القضاء الأعلى ، والقاضي عابد راشد النائب الثاني لرئيس محكمة النقض عضو مجلس القضاء الأعلى، والقاضي محمد حسن عبد اللطيف نائب رئيس محكمة النقض، رئيس إدارة العلاقات الدولية، والقاضي أحمد رفعت نائب رئيس محكمة النقض، الأمين العام لمجلس القضاء الأعلى، والقاضي خالد فاروق نائب رئيس محكمة النقض، مستشار رئيس مجلس القضاء الأعلى للعلاقات والإعلام، والقاضي حسام الجيزاوي نائب رئيس محكمة النقض الأمين العام المساعد لمجلس القضاء الأعلى.



خلال الزيارة، أعرب المستشار الدكتور حسين مدكور رئيس هيئة قضايا الدولة عن أطيب التمنيات بالتوفيق والسداد للقاضي عاصم الغايش فى رئاسته لمحكمة النقض ومجلس القضاء الأعلى ، مؤكدًا على الدور المحوري لمحكمة النقض في إرساء مبادئ العدالة وتوحيد المبادئ القانونية



من جانبه، أعرب القاضي عاصم الغايش عن اعتزازه بهذه الزيارة الكريمة، مؤكدًا على استمرار محكمة النقض في أداء رسالتها السامية ، بما يخدم مصالح الوطن والمواطنين.



وأكد على عمق العلاقات والتعاون بين الجهتين و تبادل السيد رئيس محكمة النقض و رئيس هيئة قضاياالدولة الدروع التذكارية .



