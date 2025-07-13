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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزير العمل: مصر لديها بنية تشريعية مُشجعة على الاستثمار

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

أكد وزير العمل محمد جبران، على أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي تشيجع الإستثمار، وتذليل كافة العقبات التي قد تواجهه، مؤكدًا أن مصر لديها بنية تشريعية مُشجعة على الإستثمارات خاصة الخارجية ، ولديها كوادر ماهرة ومُدربة للإستعانة بها في كافة المجالات ..جاء ذلك خلال لقاء الوزير جبران اليوم الأحد بمكتبه بالعاصمة الإدارية الجديدة ،مع المهندس أحمد بديوي نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة للأنظمة الكهربائية والوفد المرافق له وهي شركة مساهمة مصرية مُؤسسة بنظام المناطق الحرة الخاصة ،وتتبع الشركة الأم في اليابان، ولديها 141 موقع في 46 دولة، ويعمل فيها 230 ألف عامل على مستوى العالم.

واتفق الجانبان على صياغة بروتوكول تعاون في مجالات التدريب والتشغيل.. وأكد وفد الشركة على أنه تم وضع حجر الأساس لأول مصنع للشركة في مصر في يناير 2024 على مساحة 67 ألف متر مربع، ويبلغ حجم الاستثمارات المبدئية نحو 30 مليون يورو، وسوف يتم تصدير نسبة 100‎%‎ من إنتاج الشركة لكبرى شركات تصنيع السيارات في أوروبا بحجم صادرات سنوي متوقع بنحو 100 مليون يورو، ويوفر المشروع حوالي 3000 فرصة عمل مباشرة ،و 500 فرصة غير مباشرة بين إداريين ومهندسين.

وزارة العمل تشجيع الاستثمار محمد جبران

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