تشكيل قمة باريس سان جيرمان وتشيلسي في نهائي مونديال الأندية

أعلن الجهازان الفنيان لناديي باريس سان جيرمان الفرنسي وتشيلسي الإنجليزي، التشكيل الرسمي للمباراة التي ستجمع بينهما، في إطار نهائي بطولة كأس العالم للأندية.

وجاء تشكيل تشيلسي كالتالي:

حراسة المرمى: روبرت سانشيز

خط الدفاع: مالو جوستو – تريفو شالوباه – ليفي كولويل – مارك كوكوريا

خط الوسط: ريس جيمس – مويسيس كايسيدو – إنزو فيرنانديز

خط الهجوم: كول بالمر – جواو بيدرو – بيدرو نيتو

فيما جاء تشكيل باريس سان جيرمان كالتالي:

حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما.

خط الدفاع: أشرف حكيمي - ماركينيوس - لوكاس بيرالدو - نونو مينديز.

خط الوسط: جواو نيفيس - فيتينيا - فابيان رويز.

خط الهجوم: ديزيري دوي - عمثان ديمبيلي - خفيتشا كفارتسخيليا.