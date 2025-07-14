22 قتيلا في اشتباكات السويداء.. الدفاع السورية: نعمل على فض النزاع

أكدت وزارة الدفاع السورية: “نوصي العاملين في منطقة فض النزاع بالالتزام بالمهام الموكلة إليهم لحماية الأهالي وإيقاف الاشتباكات”، وفقا لنبأ عاجل عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”.

وارتفع عدد القتلى إلى اثنين من طرفي النزاع في السويداء، والعدد مرشح للارتفاع نتيجة إصابة 22 شخصًا، بينهم أربعة في حالات حرجة، من ضمنهم امرأة وطفل، وذلك جراء الاشتباكات العنيفة والقصف المتبادل في حي المقوس شرقي مدينة و بين مجموعات مسلحة محلية ومسلحين من العشائر في المنطقة، وسط دعوات أهلية للتدخل ووقف التصعيد، وفقا للمرصد السوري لحقوق الإنسان.



و قطعت قوات الأمن طريق دمشق -السويداء عند حاجز المسمية لضمان سلامة المواطنين، وتأتي هذه التطورات في سياق تصعيد أمني متسارع، على خلفية حوادث احتجاز متبادل بين مسلحين محليين وعشائر من المنطقة، عقب اعتداء مسلح تعرض له شاب من أبناء السويداء على طريق دمشق – السويداء قبل أيام.



