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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الشرقية يفاجئ مخابز مدينة ههيا بالزيارة للاطمئنان على جودة ووزن رغيف العيش

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محمد الطحاوي

تفقد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية مركز ومدينة ههيا للوقوف على مستوى الخدمات المؤداه للمواطنين والتعرف على إحتياجاتهم على الطبيعة وكذا متابعة سير إنتظام العمل بالمخابز والمنشآت الصحية والخدمية في حضور أيمن هيكل رئيس مركز ومدينة ههيا.

بدأ المحافظ جولته بمتابعة سير العمل داخل أحد مخابز المدينة للتأكد من نظافة الأدوات والمعدات المستخدمة في تجهيز الخبز وجهاز صرف نقاط الخبز للمواطنين وتعرف على مراحل إنتاج الخبز بدءاً من العجين والوزن والتسوية وصولاً لتقديمه للمواطنين بالوزن والجودة المقررة.

قام محافظ الشرقية بوزن رغيف الخبز بنفسه للتأكد من إلتزام صاحب المخبز بالوزن المقرر وتقديم رغيف خبز جيد للمواطنين حيث تبين مطابقة وزن رغيف الخبز مشددا على ضرورة الإهتمام بنظافة المعدات المستخدمة في إنتاج الخبز وتقديمة بالجودة المطلوبة باعتبارة مصدراً غذائياً هاماً ورئيسياً للمواطنين.

أكد المحافظ على ضرورة المتابعة المستمرة والمرور المفاجئ على المخابز لمتابعة سير العمل بها والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه وتقديم خبز جيد لهم وكذلك التنبيه على أصحاب المخابز بوضع بنر موضح عليه إسم المخبز والحصة والوزن والسعر ومواعيد العمل.

الشرقية محافظ الشرقية مركز ومدينة ههيا إنتظام العمل

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