العثور على طفلين رضيعين بمنطقة المقابر فى أسوان

شهدت منطقة المقابر الفاطمية بمدينة أسوان عثور عدد من الأهالى على طفلين رضع تم القاءهم بجوار المقابر من الناحية الخليفة فى ظروف غامضة.

وتعود تفاصيل الواقعة عندما تلقت الجهات المعنية فى مدينة أسوان بعثور عدد من الأهالى على طفلين رضع حديثي الولادة تحديدًا عند المقابر الفاطمية من ناحية مستشفى المسلة التخصصى فى ظروف غامضة.

وعلى الفور تم تسليمهم إلى حضانة مستشفي أسوان الجامعي لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وانتقلت الجهات المختصة إلى مكان الواقعة لتفريغ الكاميرات لمعرفة تفاصيل الواقعة وكيف تم ترك الطفلين بهذا الشكل أمام المقابر ، وتم تحرير محضر بالواقعة.

طفلين رضيعين

هذا فيما أعلنت هيئة الأرصاد الجوية أن هناك تغيراً مفاجئاً فى الطقس، أمطار رعدية تضرب 4 مناطق في هذا التوقيت (مدينة أبو سمبل ـ مدينة أسوان ـ حلايب - الشلاتين) ابتداء من يوم الأربعاء الموافق 2025/7/16.

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن تحول جديد في حالة الطقس بعد أيام مستمرة من الموجة الحارة والرطوبة المرتفعة على مختلف مناطق الجمهورية.

وقالت الأرصاد، إن من المتوقع اعتبارًا من الأربعاء المقبل الموافق 16 يوليو 2025 سقوط أمطار متفاوتة الشدة.

وأعلنت الهيئة، أن أحدث خرائط ونماذج الطقس تشير إلى احتمالية سقوط أمطار متفاوتة الشدة، قد تكون رعدية أحيانًا على مناطق من أقصى جنوب البلاد وتشمل: أبو سمبل - أسوان - حلايب - شلاتين.

وتُهيب الهيئة بجميع الجهات المعنية والمواطنين في المناطق المشار إليها اتخاذ التدابير والاستعدادات اللازمة لتقليل الآثار السلبية المحتملة الناتجة عن الظواهر الجوية المتوقعة.

هذا فيما قام اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان بالإطمئنان على منظومة الإطفاء وشبكة الحريق وأجراس الإنذار وبوابات الطوارئ داخل المواقع الخدمية والتى يتواجد بها عدد كبير من المواطنين بمبنى الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان والتى تضم المركز التكنولوجى والسجل المدنى والمكاتب الإدارية