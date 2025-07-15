شوبير يكشف كواليس رفض وسام أبو علي السفر لمعسكر الأهلي في تونس

كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن تطورات موقف الفلسطيني وسام أبوعلي، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من المشاركة في معسكر إعداد الفريق للموسم الجديد، المقرر إقامته خلال أيام في تونس، استعدادًا لانطلاق الدوري في الأسبوع الأول من أغسطس المقبل.

وقال شوبير، خلال برنامجه الصباحي عبر إذاعة "أون سبورت إف إم"، اليوم "الثلاثاء"، إن اللاعب يتمسك بعدم السفر إلى معسكر تونس، ويصر على الرحيل عن صفوف القلعة الحمراء، مشيرًا إلى أن السبب المُعلن من جانب وسام للغياب عن المعسكر هو تعرضه لإصابة، وأنه سيخضع لأشعة رنين مغناطيسي لتحديد حالته.

وطالب شوبير إدارة الأهلي بالكشف بشفافية عن نتيجة الأشعة، لمعرفة ما إذا كانت الإصابة حقيقية أم لا، قائلاً: "لازم نعرف النتيجة بوضوح، لأن الموقف حساس شوية".

وأوضح أن اللاعب يرغب في الرحيل رغم تمسك الأهلي ببقائه، كاشفًا أن العرض المالي الأعلى الذي تلقاه النادي لشراء وسام وصل إلى 6 ملايين دولار، مع حصول الأهلي على نسبة من إعادة البيع، إلا أن النادي السويدي الذي باع وسام للأهلي يحتفظ هو الآخر بنسبة من إعادة البيع، ما قد يُقلص المقابل المالي الذي سيحصل عليه الأهلي بنحو مليون دولار.

واختتم شوبير تصريحاته بالإشارة إلى أن عرض نادي كولومبوس الأمريكي للاعب بلغ ما بين 4 و4.5 مليون دولار سنويًا، وهو ما يفوق ما يتقاضاه في الأهلي بأربعة أضعاف.