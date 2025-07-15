إيران تزيل اسم قاتل السادات من أحد شوارع طهران وتستبدله بحسن نصر الله

قررت بلدية العاصمة الإيرانية طهران رسميًا تغيير اسم شارع "خالد الإسلامبولي"، المتهم باغتيال الرئيس المصري الأسبق محمد أنور السادات، إلى "حسن نصر الله"، الأمين العام السابق لحزب الله اللبناني الذي استشهد في غارة إسرائيلية على بيروت.

وأفادت وكالة مهر الإيرانية بأن القرار جاء خلال الجلسة العامة رقم 334 لمجلس بلدية طهران، حيث تم التصويت بالأغلبية على تعديل المحضر 47 للجنة المعنية بإعادة تسمية الأماكن العامة، ليتم بموجبه اعتماد الاسم الجديد.

وشهدت مراسم الإعلان عن التسمية الجديدة حضور عدد من الشخصيات الدينية والثقافية، من بينهم محمد حسن أختري، رئيس لجنة دعم الثورة الإسلامية للشعب الفلسطيني، وميثم أمرودي، المستشار الثقافي لعمدة طهران، إضافة إلى مسؤولين محليين وعوائل عدد من "الشهداء" ونشطاء ثقافيين.

وكان اسم الشارع محل جدل طويل بين طهران والقاهرة، نظرًا لارتباطه بخالد الإسلامبولي، الذي قاد عملية اغتيال السادات عام 1981، ما شكل عقبة في العلاقات بين البلدين.

ويأتي هذا التغيير في سياق ما يرى على أنه خطوة نحو تخفيف التوترات وتحقيق تقارب نسبي في العلاقات الثنائية.