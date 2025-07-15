برلماني: نحتاج تغيير السياسية العقابية في مخالفات المرور

أكد الدكتور إيهاب رمزي عضو اللجنة الدستورية والتشريعية في مجلس النواب، ان نحتاج تغيير السياسية العقابية في مخالفات المرور، مضيفا أن لابد من سياسية تشريعية جديدة من أجل الطرق.



وأضاف الدكتور إيهاب رمزي عضو اللجنة الدستورية والتشريعية في مجلس النواب، في لقاء مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، أنه ليس في الحبس وليس في الغرامة ولكن بطريقة جديدة منها المنع من القيادة بعد تعدد المخالفات، متابعا أن لدينا بنود في قانون المرور نريد تطبيقها.

وتابع الدكتور إيهاب رمزي عضو اللجنة الدستورية والتشريعية في مجلس النواب، أن لابد من سياسية عقابية رادعة للسائقين المخالفين، مستدركا أنه لابد من تفعيل أجهز السرهة داخل سيارات النقل الثقيل.

