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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

جيش الاحتلال يستكمل فتح محور "ماجين عوز" لفصل شرق خان يونس عن غربها

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل، بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن استكمال فتح ما يُعرف بـ"محور ماجين عوز"، وهو ممر عسكري استراتيجي يمتد في محيط مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، ويهدف إلى فصل شرق المدينة عن غربها بشكل كامل.

تطور ميداني في إطار خطة التقسيم العسكري للقطاع

يأتي هذا الإجراء في سياق التحركات العسكرية الإسرائيلية الرامية إلى فرض تقسيمات ميدانية داخل القطاع، تُسهل من السيطرة والتحكم بالحركة والمقاومة في كل منطقة على حدة، بحسب ما يرجحه محللون عسكريون.

يتزامن مع تصعيد الغارات وسقوط شهداء

وتزامن هذا الإعلان مع تصعيد عسكري متواصل، أسفر عن سقوط 26 شهيدًا فلسطينيًا منذ فجر اليوم، جراء سلسلة غارات إسرائيلية على مناطق متعددة في قطاع غزة، بحسب "القاهرة الإخبارية".

خطة إسرائيلية لإنشاء "مدينة إنسانية" في رفح

وفي السياق نفسه، أفاد الإعلام الإسرائيلي بأن الجيش قدّم خلال اجتماع وزاري مصغّر خطة لإنشاء ما وصف بـ"مدينة إنسانية" في رفح، جنوب القطاع، وُصفت بأنها أقل تكلفة وأسرع تنفيذًا، دون توضيحات رسمية حول طبيعتها أو أهدافها الفعلية.

جيش الاحتلال الإسرائيلي محور ماجين عوز محيط مدينة خان يونس

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