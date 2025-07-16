أحمد حسن يكشف موقف الزمالك من التجديد لحسام عبد المجيد

كشف أحمد حسن نجم منتخب مصر السابق موقف الزمالك من التجديد لحسام عبد المجيد عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

و كتب أحمد حسن:الزمالك يتمسك بالتجديد لحسام عبد المجيد وبقائه مع الفريق.

وقرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا، خوض التدريبات اليوم الأربعاء، على فترتين، خلال المعسكر الحالي المقامة بالعاصمة الإدارية، استعداداً للموسم الجديد.



وستقتصر الفترة الصباحية على خوض تدريبات في صالة الجيمانيزيوم لتجهيز اللاعبين بدنياً للمرحلة المقبلة، في حين ستشهد الفترة المسائية التركيز على الجوانب الفنية.

وكان فريق الزمالك انتظم في معسكر مغلق بالعاصمة الإدارية، ظهر اليوم الثلاثاء، في إطار المرحلة الثانية من فترة الإعداد للموسم الجديد.



ومن المقرر أن يستمر المعسكر حتى يوم 27 يوليو الجاري، على أن يتخلله خوض عدد من المباريات الودية، لتجهيز اللاعبين للموسم الجديد.