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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

29 شهيدًا في غزة منذ فجر اليوم.. الاحتلال يصعّد هجماته برًا وبحرًا وجوًا

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

أفاد بشير جبر، مراسل "القاهرة الإخبارية" من دير البلح، بأن التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة يشمل استهداف المدنيين في مناطق مختلفة، كان آخرها قصف نقاط توزيع المساعدات الإنسانية الأمريكية في جنوب القطاع، ما أدى إلى استشهاد 13 فلسطينيًا وصلوا إلى مستشفى ناصر الطبي، ليرتفع إجمالي عدد الشهداء منذ فجر اليوم إلى 29 شهيدًا.

ضحايا بين الأطفال والنازحين في النصيرات والصبرة

وأوضح جبر أن بين الشهداء ثلاثة أطفال قُتلوا في المحافظة الوسطى، إثر قصف طائرات الاحتلال لخيام النازحين في مخيم النصيرات. 

كما استُشهد ثلاثة آخرون نتيجة استهداف شقة سكنية في حي الصبرة بمدينة غزة.

غارات متواصلة على الزيتون وجباليا

وأشار المراسل إلى استمرار الغارات الجوية الإسرائيلية على حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة، إضافة إلى قصف عنيف طال المنطقة الشرقية من شمال القطاع، خاصة بلدة جباليا، ضمن حملة عسكرية مكثفة تشهدها مدن وبلدات القطاع.

عدوان موسّع ومحور احتلال جديد في خان يونس

وأكد بشير جبر أن العدوان الإسرائيلي بات يشمل هجمات برية وبحرية وجوية متزامنة على عدة مناطق في القطاع.

 وأضاف أن الاحتلال أعلن عن إنشاء محور جديد في المناطق الشرقية من خان يونس تحت اسم "ماجين عوز"، في خطوة وصفها بـ"سياسة قضم جديدة لأراضي الفلسطينيين" ضمن مخطط توسعي.

قطاع غزة التصعيد الإسرائيلي الغارات الجوية الإسرائيلية

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