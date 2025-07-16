قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
دعاء قبل ظهور نتيجة الثانوية العامة.. ردده بيقين يجبر الله خاطرك ويفرح قلبك
مصرع 3 أشخاص وإصابة 9 في انقلاب ميكروباص بطريق قنا – سفاجا
بشراكة مع المعهد الدولي.. مصر تدشّن أول أكاديمية معتمدة في تكنولوجيا اللحام
بين الدمار والمفاوضات| خطة إسرائيلية لحصار سكان غزة تثير القلق الإقليمي.. وخبير يوضح
اتفاق بين الشركة المتحدة ولميس الحديدي على عدم تجديد التعاقد
تبادل اتهامات بالسرقة ثم تنازل.. تصالح ابنة ربيع ياسين وطليقها أمام النيابة
فرصة العمر| وظائف برواتب 40 ألف جنيه شهريًا.. قدم الآن للعمل بالخارج
إيصال متداول بزيادة الملاك للإيجار القديم 250 جنيه.. ورئيس إسكان النواب يرد
مدبولي يوجه بالتعاون مع الدول الإفريقية في تنفيذ مختلف المشروعات
قصف إسرائيلي يستهدف مقر هيئة الأركان السورية بدمشق وسماع دوي انفجارات
تطبيق الحد الأدنى للأجور.. إعرف راتبك بعد صرف مرتبات يوليو بالزيادات الجديدة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الاحتلال ينقل صلاحيات الحرم الإبراهيمي لخدمة التهويد.. فيديو

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
هاجر ابراهيم

قال الدكتور خليل تفكجي، مدير دائرة الخرائط والمساحة في بيت الشرق، إن قرار الاحتلال الإسرائيلي بنقل صلاحيات إدارة الحرم الإبراهيمي في الخليل، يأتي ضمن استراتيجية التهويد القائمة على توظيف البعد الديني لخدمة أهداف سياسية، مشيرًا إلى أن إسرائيل تعتبر مدينة الخليل من أقدس المدن اليهودية وتربط ذلك بوجود ما تزعم أنه قبور الأنبياء مثل النبي إبراهيم وزوجته سارة.

وأوضح، خلال مداخلة مع الإعلامية آية لطفي، على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن إسرائيل بدأت منذ عام 1994، بخطوات تدريجية للسيطرة على الحرم الإبراهيمي، مستفيدة من اتفاقية أوسلو التي منحتها صلاحيات أمنية في الموقع، بينما بقيت الأوقاف الإسلامية مسؤولة عن إدارته الدينية، لكن مع الوقت، تم سحب هذه الصلاحيات لصالح مجالس استيطانية إسرائيلية، في سياق سياسة العزل والضم الزاحف.

وتابع تفكجي أن هذا القرار يأتي في وقت تشتعل فيه الأوضاع الميدانية، وتستغله الحكومة اليمينية المتطرفة بقيادة نتنياهو لفرض أمر واقع نهائي على الأرض، في ظل دعم دولي غير محدود، خاصة من الولايات المتحدة، واستغلالًا لصمت المجتمع الدولي عما يحدث في الضفة الغربية من عنف وتطهير عرقي واستيطان، رغم أنها لا تخضع لحكم حماس.

وفيما يتعلق بدور المجتمع الدولي واليونسكو، أوضح تفكجي أن المطالبات الفلسطينية بالتدخل غالبًا لا تجد أي صدى حقيقي، مشيرًا إلى أن إسرائيل لا تبالي بالقانون الدولي، وتتعامل مع الضفة الغربية على أنها أراضٍ متنازع عليها، وليست محتلة.

الاحتلال نتنياهو إسرائيل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كود تعويض الإنترنت

10 جيجا مجانًا على باقتك.. كود تعويض الإنترنت WE وفودافون وأورنج واتصالات

أسعار السجائر اليوم

أسعار السجائر اليوم الشرقية للدخان.. كليوباترا بكام بعد الزيادة؟

نتيجة الثانوية العامة 2025

نتيجة الثانوية العامة 2025 على صدى البلد قريباً..وبشرى سارة بشأن نسب النجاح

جثة صورة أرشيفية

بعد أيام من تلقي العلاج.. وفاة الطفلة الخامسة من أسرة ديرمواس بالمنيا

الدواجن

بعد هبوطها بقوة.. أسعار الدواجن الآن في الأسواق

عداد الكهرباء مسبوق الدفع

أسباب خصم الرصيد من عداد الكهرباء مسبوق الدفع

الدولار والجنيه

أعلى سعر صرف الدولار الآن في البنوك

أرشيفية

موجة طقس "عجيبة" تضرب مصر.. الحرارة تتجاوز 42 درجة وأمطار مرتقبة شمالًا

ترشيحاتنا

جانب من الاجتماع

خطة وطنية للتحول الصناعي الأخضر ومواجهة آلية الكربون الأوروبية

جانب من الاجتماع

إطلاق خارطة طريق أوروبية لتطوير التجمعات الصناعية في مصر

صورة ارشيفية

عضو بالتطوير العقاري: العاصمة الإدارية نقطة تحول في خريطة الاستثمار

بالصور

إغلاق جديد في مصنع شاحنات جنرال موتورز يثير الجدل

شيفروليه
شيفروليه
شيفروليه

نجل المخرج عمرو عابدين يتعرض لحادث سير .. تفاصيل

سيارة نجل المخرج عمرو عابدين
سيارة نجل المخرج عمرو عابدين
سيارة نجل المخرج عمرو عابدين

خلل أمني قاتل يضرب سيارات رينج روفر الفاخرة

رانج روفر
رانج روفر
رانج روفر

أكل الصيف بين العطش والتسمم.. 6 أخطاء شائعة نرتكبها يوميًا دون أن ندري!

أكل الصيف بين العطش والتسمم.. 6 أخطاء شائعة نرتكبها يوميًا دون أن ندري!
أكل الصيف بين العطش والتسمم.. 6 أخطاء شائعة نرتكبها يوميًا دون أن ندري!
أكل الصيف بين العطش والتسمم.. 6 أخطاء شائعة نرتكبها يوميًا دون أن ندري!

فيديو

عملية تخسيس السبب

التنمــ.ر المتهم الأول .. وفـ..اة “زوجة تيبو” خلال عملية إنقاص وزن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الحرائق والإرهاب البيئي

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: مصر في مرمى الحروب الخبيثة "زمن المؤامرات"

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب.. مصر قوة إقليمية صلبة تتبنى سياسة رشيدة

الكاتبة الصحفية/ هندعصام

هند عصام تكتب: الملك سنوسرت الثاني

د. عصام محمد عبد القادر أستاذ المناهج بكلية التربية - جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الرضا الزائف

المزيد