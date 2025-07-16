الاحتلال ينقل صلاحيات الحرم الإبراهيمي لخدمة التهويد.. فيديو

قال الدكتور خليل تفكجي، مدير دائرة الخرائط والمساحة في بيت الشرق، إن قرار الاحتلال الإسرائيلي بنقل صلاحيات إدارة الحرم الإبراهيمي في الخليل، يأتي ضمن استراتيجية التهويد القائمة على توظيف البعد الديني لخدمة أهداف سياسية، مشيرًا إلى أن إسرائيل تعتبر مدينة الخليل من أقدس المدن اليهودية وتربط ذلك بوجود ما تزعم أنه قبور الأنبياء مثل النبي إبراهيم وزوجته سارة.

وأوضح، خلال مداخلة مع الإعلامية آية لطفي، على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن إسرائيل بدأت منذ عام 1994، بخطوات تدريجية للسيطرة على الحرم الإبراهيمي، مستفيدة من اتفاقية أوسلو التي منحتها صلاحيات أمنية في الموقع، بينما بقيت الأوقاف الإسلامية مسؤولة عن إدارته الدينية، لكن مع الوقت، تم سحب هذه الصلاحيات لصالح مجالس استيطانية إسرائيلية، في سياق سياسة العزل والضم الزاحف.

وتابع تفكجي أن هذا القرار يأتي في وقت تشتعل فيه الأوضاع الميدانية، وتستغله الحكومة اليمينية المتطرفة بقيادة نتنياهو لفرض أمر واقع نهائي على الأرض، في ظل دعم دولي غير محدود، خاصة من الولايات المتحدة، واستغلالًا لصمت المجتمع الدولي عما يحدث في الضفة الغربية من عنف وتطهير عرقي واستيطان، رغم أنها لا تخضع لحكم حماس.

وفيما يتعلق بدور المجتمع الدولي واليونسكو، أوضح تفكجي أن المطالبات الفلسطينية بالتدخل غالبًا لا تجد أي صدى حقيقي، مشيرًا إلى أن إسرائيل لا تبالي بالقانون الدولي، وتتعامل مع الضفة الغربية على أنها أراضٍ متنازع عليها، وليست محتلة.