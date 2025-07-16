وزير الخارجية الأمريكي: نشعر بقلق بالغ إزاء الضربات الإسرائيلية في سوريا

أكد ماركو روبيو وزير الخارجية الأمريكي، الشعور بقلق بالغ إزاء الضربات الإسرائيلية في سوريا، حسبما افادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .

وفي وقت سابق، أعلنت قوات الاحتلال الإسرائيلي أنها هاجمت أكثر من 160 هدفا في سوريا.



وتشهد محافظة السويداء في جنوب سوريا اليوم تصعيداً غير مسبوق، مع دخول المعارك بين القوات الحكومية ومسلحين دروز مرحلة جديدة، بالتزامن مع قصف إسرائيلي متواصل استهدف مدينة السويداء ودمشق، وسط تحذيرات إسرائيلية للنظام السوري ومطالب بسحب قواته من المنطقة، في مشهد ينذر بتدويل الأزمة وتصاعد التدخلات الخارجية. وتعهدت الرئاسة السورية اليوم الأربعاء بمحاسبة من قالت إنهم ارتكبوا "انتهاكات" في السويداء.