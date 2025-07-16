أكد الزعيم الدرزي السوري يوسف جربوع، التوصل لاتفاق مع الحكومة السورية بشأن السويداء، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .

وقال الزعيم الدرزي السوري يوسف جربوع: اتفقنا على آلية لتنظيم السلاح الثقيل في السويداء.

وتابع الزعيم الدرزي السوري يوسف جربوع: الاتفاق مع الحكومة السورية يتضمن نشر الحواجز الأمنية داخل السويداء والاندماج الكامل للمحافظة ضمن الدولة السورية.

وأكمل الزعيم الدرزي السوري يوسف جربوع: الاتفاق مع الحكومة السورية يتضمن الاستعانة بعناصر من الشرطة والجيش لإدارة الملف الأمني بالسويداء.

ولفت الزعيم الدرزي السوري يوسف جربوع: الاتفاق مع الحكومة السورية يتضمن عودة الجيش إلى ثكناته".

