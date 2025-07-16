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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

إتاحة ترتيب المتقدمين في قوائم انتظار مسابقات التوظيف قريبًا

المهندس حاتم نبيل رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة
المهندس حاتم نبيل رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة
آية الجارحي

وجه المهندس حاتم نبيل، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بإعلام المتقدمين الناجحين في الامتحان الإلكتروني ولم يتم ترشيحهم مبدئيًا لشغل الوظائف، بترتيبهم في قوائم الانتظار الخاصة بكل مسابقة، وذلك يأتي في إطار استجابة الجهاز للاقتراحات الواردة من عدد من المتقدمين بشأن معرفة ترتيبهم في قوائم الانتظار الخاصة بمسابقات التوظيف.

وذكر الجهاز في بيانه اليوم أنه من المقرر أن يعلن في وقت لاحق عن موعد إتاحة خدمة الاستعلام عن ترتيب المتقدم في القائمة، وذلك من خلال بوابة الوظائف الحكومية التابعة للجهاز.

تطبيق مبادئ الشفافية

ويأتي هذا الإجراء في إطار حرص الجهاز على تعزيز مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص، وتيسير حصول المتقدمين على المعلومات الخاصة بموقفهم في المسابقات، ضمن منظومة متكاملة لإدارة التوظيف تستند إلى معايير الكفاءة والعدالة.

من الجدير بالذكر أن قوائم الانتظار التي اعتمدها الجهاز مؤخرًا، تضم أسماء الناجحين في الامتحانات الإلكترونية ممن لم يُرشحوا مبدئيًا لاستكمال باقي مراحل المسابقة، ويتم الرجوع إليها في حال ظهور شواغر لاحقة، وذلك خلال مدة صلاحية القائمة التي تمتد لعام كامل من تاريخ إعلان نتيجة الامتحان

المركزي للتنظيم والإدارة الامتحان الإلكتروني مسابقات التوظيف بوابة الوظائف الحكومية الوظائف

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