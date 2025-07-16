شعبة الدواجن: مقترح منع بيع الفراخ الحية بالأسواق يحافظ على صحة المواطن

أكد الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة باتحاد الغرف التجارية، أن مقترح منع بيع الدواجن الحية بالأسواق وتحويلها إلى دواجن مذبوحة ومجمدة يمثل خطوة مهمة نحو الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، مشددًا على أن التطبيق التدريجي لهذا القرار من شأنه تطوير منظومة تداول الدواجن في مصر.

وأوضح السيد في تصريحات خاصة لـ" صدى البلد" أن الانتقال إلى بيع الدواجن المذبوحة والمجمدة يواكب المعايير الصحية العالمية، ويقلل من فرص انتشار الأمراض الناتجة عن الذبح العشوائي في المحلات والأسواق المفتوحة، مضيفًا أن نجاح التجربة يعتمد على توفير بنية تحتية قوية ومجازر آلية مطورة تغطي احتياجات السوق.

تقليل الفاقد

وأضاف: أن تفعيل هذا المقترح سيسهم في تقليل الفاقد من الإنتاج وتحقيق قيمة مضافة للمنتج المحلي، مشيرًا إلى أن دعم الدولة لهذا التوجه من خلال حملات توعية وتوفير بدائل ميسّرة سيزيد من فرص تقبّله من قبل المستهلكين.

وطالب رئيس شعبة الدواجن بسرعة تنفيذ خطط تطوير المجازر بالتنسيق بين القطاع الخاص والحكومة، مع تشديد الرقابة على الأسواق لمنع الذبح خارج المجازر المرخصة، بما يضمن الحفاظ على الصحة العامة وتحسين جودة المنتج المصري.