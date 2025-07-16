قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ضياء الميرغني: لم اعتزل الفن وأنا بخير وبطمن كل جمهوري.. خاص
يا جماعة إنتوا بتهزروا.. صدمة نجل ميمي عبد الرازق من خبر وفاة والده
الورزاء: حريصون على متابعه توافر السالع الأساسية في الأسواق واستقرار أسعارها
إجراء عاجل من مدبولي للتعامل مع العقارات المهددة بالانهيار بالإسكندرية
سعر الدولار مقابل الجنيه ختام تعاملات الأربعاء
مصطفي مدبولي: 3 سفن تغييز لتأمين الاحتياجات البترولية
سوريا.. استشهاد شخص وإصابة 28 آخرين في غارات الاحتلال على دمشق
مدبولي: دول أفريقية كثيرة حريصة على تواجد الشركات المصرية بها
قيادات الجبهة الوطنية تجتمع لبحث الترتيبات النهائية لانتخابات الشيوخ
إغلاق الممر الجنوبي في الأجواء السورية أمام حركة الطائرات مؤقتا
شيخ الأزهر لمدير الألكسو: أدعو لتصميم منهج مشترك للغة العربية والتاريخ بأوطاننا
قراران جمهوريان بفض دور الانعقاد العادي لمجلسي النواب والشيوخ
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

شعبة الدواجن: مقترح منع بيع الفراخ الحية بالأسواق يحافظ على صحة المواطن

دواجن- صورة أرشيفية
دواجن- صورة أرشيفية
ولاء عبد الكريم

أكد الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة باتحاد الغرف التجارية، أن مقترح منع بيع الدواجن الحية بالأسواق وتحويلها إلى دواجن مذبوحة ومجمدة يمثل خطوة مهمة نحو الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، مشددًا على أن التطبيق التدريجي لهذا القرار من شأنه تطوير منظومة تداول الدواجن في مصر.

وأوضح السيد في تصريحات خاصة لـ"  صدى البلد" أن الانتقال إلى بيع الدواجن المذبوحة والمجمدة يواكب المعايير الصحية العالمية، ويقلل من فرص انتشار الأمراض الناتجة عن الذبح العشوائي في المحلات والأسواق المفتوحة، مضيفًا أن نجاح التجربة يعتمد على توفير بنية تحتية قوية ومجازر آلية مطورة تغطي احتياجات السوق.

تقليل الفاقد

وأضاف: أن تفعيل هذا المقترح سيسهم في تقليل الفاقد من الإنتاج وتحقيق قيمة مضافة للمنتج المحلي، مشيرًا إلى أن دعم الدولة لهذا التوجه من خلال حملات توعية وتوفير بدائل ميسّرة سيزيد من فرص تقبّله من قبل المستهلكين.

وطالب رئيس شعبة الدواجن بسرعة تنفيذ خطط تطوير المجازر بالتنسيق بين القطاع الخاص والحكومة، مع تشديد الرقابة على الأسواق لمنع الذبح خارج المجازر المرخصة، بما يضمن الحفاظ على الصحة العامة وتحسين جودة المنتج المصري.

شعبة الثروة الداجنة الغرف التجارية المواطنين منظومة تداول الدواجن المحلات الأسواق المفتوحة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كود تعويض الإنترنت

10 جيجا مجانًا على باقتك.. كود تعويض الإنترنت WE وفودافون وأورنج واتصالات

أسعار السجائر اليوم

أسعار السجائر اليوم الشرقية للدخان.. كليوباترا بكام بعد الزيادة؟

نتيجة الثانوية العامة 2025

نتيجة الثانوية العامة 2025 على صدى البلد قريباً..وبشرى سارة بشأن نسب النجاح

الشيخ مرهج شاهين

السويداء.. وفاة الشيخ مرهج شاهين بعد حلق شاربه

جثة صورة أرشيفية

بعد أيام من تلقي العلاج.. وفاة الطفلة الخامسة من أسرة ديرمواس بالمنيا

الإيجار القديم

ماذا لو لم يصدق الرئيس على قانون الإيجار القديم خلال 30 يوما من إصداره؟

سجائر كليوباترا

كليوباترا بكام النهارده؟.. أسعار سجائر الشرقية للدخان والمستوردة بعد تطبيق الزيادة

أرشيفية

موجة طقس "عجيبة" تضرب مصر.. الحرارة تتجاوز 42 درجة وأمطار مرتقبة شمالًا

ترشيحاتنا

مدبولي

مدبولي : 3 شركات كبيرة بدات العمل في مصر في مجال الغزل والنسيج

مدبولي

مدبولي: الحكومة تراقب الاسواق لتوفير السلع بأسعار مناسبة

مدبولي

مدبولي: الرئيس عقد عدد من الاجتماعات مع رؤساء أفريقيا لمناقشة الديون علي الدول النامية

بالصور

ماذا يحدث لجسمك عند تناول جوز البيكان؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول جوز البيكان
ماذا يحدث لجسمك عند تناول جوز البيكان
ماذا يحدث لجسمك عند تناول جوز البيكان

خصائص مضادة للسرطان.. فوائد الخرشوف الصحية

تعرف على فوائد الخرشوف الصحية
تعرف على فوائد الخرشوف الصحية
تعرف على فوائد الخرشوف الصحية

أخبار السيارات| نيسان وجنرال موتورز تعليقان مصانعهم.. وخلل قاتل في سيارات لاندروفر

أخبار السيارات
أخبار السيارات
أخبار السيارات

طريقة عمل أرز الحمام المحشي على الطريقة المصرية

طريقة عمل أرز الحمام محشي على الطريقة المصرية
طريقة عمل أرز الحمام محشي على الطريقة المصرية
طريقة عمل أرز الحمام محشي على الطريقة المصرية

فيديو

رئيس الوزراء

مصطفي مدبولي: 3 سفن تغييز لتأمين الاحتياجات البترولية

براكين وزلازل

كار.. ثة قادمة.. تسونامي من تحت الماء يهدد الكوكب

المتهم

الداخلية تكشف حقيقة سحب رخصة سيارة من مواطن دون وجه حق بالعلمين

سر وفاة أسمهان

اتولدت على البحر وماتت فيه.. القصة الكاملة لرحيل أسمهان في حادث غامض

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الحرائق والإرهاب البيئي

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: مصر في مرمى الحروب الخبيثة "زمن المؤامرات"

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب.. مصر قوة إقليمية صلبة تتبنى سياسة رشيدة

الكاتبة الصحفية/ هندعصام

هند عصام تكتب: الملك سنوسرت الثاني

د. عصام محمد عبد القادر أستاذ المناهج بكلية التربية - جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الرضا الزائف

المزيد